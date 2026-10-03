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Обирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. Відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 8,9 т.
Обирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. Відео
Десятки людей залишають Олешки самостійно. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Радіо Свобода/Скриншот

Жителі окупованих Олешок змушені обирати між голодом і ризиком підірватися на міні. Десятки людей залишають місто самостійно – хтось їде на велосипедах чи мопедах, а хтось іде пішки.

Про це у Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, дехто виїжджає хоча б для того, щоб знайти й придбати їжу для себе та своїх близьких.

Люди залишають Олешки без безпечного маршруту

Як зазначав Лубінець, люди залишають місто без нормального транспорту, безпечного маршруту та гарантії, що взагалі зможуть доїхати.

Обирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. Відео

Люди покидають Олешки на велосипедах. Джерело: Скриншот

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Вони знають, що дорогою можуть бути міни. Водночас залишатися в Олешках також небезпечно, адже люди залишилися без їжі, чистої води та ліків.

"Вибір, який Росія щодня залишає цивільним: залишитися – і помирати від голоду; виїхати – і ризикувати підірватися на міні", – написав омбудсман.

Він також закликав міжнародних партнерів допомогти врятувати людей.

ЄС закликав забезпечити гуманітарний доступ

Нещодавно Європейський Союз заявив про необхідність гуманітарного доступу до Олешок і можливості для цивільних залишити місто.

Лубінець наголосив, що людям потрібні не лише заяви, а безпечний коридор, допомога та шанс вижити.

Обирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. Відео

Люди покидають Олешки на велосипедах. Джерело: Скриншот

За його словами, він уже раніше направляв листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Омбудсман заявив, що було все узгоджено, однак Росія блокує евакуацію.

"В Олешках та навколишніх населених пунктах – такі самі люди, як ми. І саме зараз їх ще можна врятувати. Допоки є кого рятувати", – наголосив Лубінець.

Обирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. Відео

Олешки. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у вересні 2026 року в окупованих Олешках загострилася гуманітарна ситуація. Через заміновані дороги та атаки дронів евакуація жителів стала практично неможливою.

Як писав OBOZ.UA, Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Українська делегація мала поінформувати держави-учасниці про становище цивільних та закликати до негайного надання гуманітарної допомоги місту.

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