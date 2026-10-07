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OBOZ.UA розігрує унікальне горнятко з Косова з авторським розписом за донат на ЗСУ: як долучитись. Фото та відео

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read4 хв
icon 222
OBOZ.UA розігрує унікальне горнятко з Косова з авторським розписом за донат на ЗСУ: як долучитись. Фото та відео
OBOZ.UA розіграє унікальне косівське горнятко за донат на ЗСУ

З перших днів повномасштабної війни наші колеги з колективу OBOZ.UA стали на захист України та продовжують виконувати бойові завдання у різних підрозділах Сил оборони. А ми продовжуємо робити усе, щоб підтримати наших воїнів та намагаємось закривати найнагальніші їхні потреби.

Наразі триває збір для воїнів 4 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, серед яких – наш колега Юрій. Закликаємо читачів OBOZ.UA долучатися до збору.

Ціль збору – 300 000 грн. Вони підуть на постійні потреби військових – акумулятори, старлінки, екофло, сітки та інші речі, необхідність яких зростає з настанням холодної пори року.

Для донатерів ми приготували подарунок

Серед донатерів ми розігруємо унікальне горнятко з Косова – відомого центру гуцульської культури та косівської мальованої кераміки, внесеної до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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OBOZ.UA розігрує унікальне горнятко з Косова з авторським розписом за донат на ЗСУ: як долучитись. Фото та відео

Унікальне горнятко з Косова для переможця розіграшу.

OBOZ.UA розігрує унікальне горнятко з Косова з авторським розписом за донат на ЗСУ: як долучитись. Фото та відео

Це горнятко отримає переможець розіграшу.

Це горнятко з авторським розписом. Його розписала майстриня Марія-Ульяна Чорна з майстерні "Гончар", до якої ми завітали під час подорожі в межах проєкту "Видиме невидиме" та також долучились до виготовлення та розпису.

OBOZ.UA розігрує унікальне горнятко з Косова з авторським розписом за донат на ЗСУ: як долучитись. Фото та відео

Головна редакторка OBOZ.UA Леся Гасич з подарунком, який отримає переможець розіграшу

Виготовлене горнятко з використанням білої глини з Часового Яру. До війни місто було центром видобутку такої глини. А сьогодні Часів Яр є важливим щитом, який стримує просування російських окупантів.

Таким чином це косівське горнятко символічно об'єднало в собі не лише Схід та Захід нашої країни, а й всю Україну.

Як стати учасником розіграшу

Учасником розіграшу може стати кожен охочий. Для цього потрібно лише задонатити нашим захисникам від 100 гривень. Свій внесок необхідно зробити до вівторка, 13 жовтня.

Як зробити донат

Реквізити збору:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u

Карта приват 4731 1856 2037 3594

Paypal: [email protected]

Щиро дякуємо всім, хто не лишиться байдужим і долучиться до збору.

Ми впевнені, що за роки кривавої війни з країною-агресором Росією українці чітко усвідомили: захист України – це справа кожного з нас, як на фронті, так і у тилу. А кожен, навіть найменший донат на закриття потреб тих, хто стримує ворога у надскладних умовах на передовій – це ще один крок до майбутньої Перемоги.

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