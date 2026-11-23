OBOZ.UA оголосив розіграші карпатських білих грибів, туристичного намету та сертифікатів на покупки в магазині "Гуртом" за донати для українських військових. Щоб узяти участь, потрібно зробити внесок від 100 гривень, виконати кілька умов і залишити відповідне слово в коментарі до платежу.

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Усі зібрані кошти спрямують на потреби військових-колег, які захищають Україну з перших днів повномасштабної війни. Розповідаємо про умови розіграшів і те, як долучитися.

Як долучитися до розіграшу грибів і туристичного спорядження

Читачам пропонують позмагатися за консервовані та сушені білі гриби, зібрані на полонині Псарівка, туристичний намет і два сертифікати від магазину "Гуртом" номіналом 2000 та 3000 гривень.

Для участі в розіграші намету та сертифікатів необхідно:

задонатити від 100 гривень на підтримку військових;

підписатися на YouTube-канал "Видиме невидиме" (@vydymenevydyme) та Instagram магазину "Гуртом" (@gurtom_if);

поставити лайк під відео;

написати слово "намет" у коментарі до донату.

Переможців визначатимуть за трьома місцями: учасник, який посяде перше місце, отримає намет, друге місце – сертифікат на 3000 гривень у магазин "Гуртом", а третє – сертифікат на 2000 гривень.

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Окремо можна долучитися до розіграшу білих грибів. Для цього потрібно:

задонатити від 100 гривень для військових;

підписатися на YouTube-канал "Видиме невидиме" (@vydymenevydyme);

поставити лайк під відео;

написати слово "гриби" в коментарі до донату.

Перші п'ять переможців отримають консервовані білі гриби, а наступні – сушені.

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Зробити внесок можна через Банку Monobank, за номером картки 5375 4112 1698 0560, через конверт "Приват" 5168 7521 6478 2453 або на PayPal [email protected]

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u.

Розіграш відбудеться 10 грудня 2026 року. Усі зібрані кошти передадуть на потреби військових. Зокрема, планують придбати EcoFlow, батарейки, пульти, сітки та інші необхідні речі.

Що показали у випуску "Видиме невидиме" з Верховини

У новому випуску проєкту ведуча Леся Гасич разом із блогеркою Наталією Верховинською вирушила до Карпат на пошуки білих грибів. Команда поділилася секретами їхнього збирання в горах, а також розповіла про інші види грибів, які ростуть у цьому регіоні.

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Зокрема, у випуску порушили питання, чи можна збирати та вживати мухомори, а також розповіли про так званий чортів гриб. Під час мандрівки учасники зібрали білі гриби, частину яких згодом вирішили розіграти серед глядачів за донати для ЗСУ.

Окрім грибних пошуків, Леся Гасич відвідала місця, пов'язані з гуцульською містикою, та музей магії і мольфарства в Яремче. Там команда познайомилася з місцевими легендами та послухала мольфарські заклинання.

Ще однією незвичайною локацією стало джерело у Верховині, де можна побачити, як горить вода.

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Де команда OBOZ.UA вже побувала в межах проєкту "Видиме невидиме"

Раніше в межах проєкту "Видиме невидиме" команда OBOZ.UA вже досліджувала різні куточки України та знайомила глядачів із місцевими традиціями й культурними пам’ятками. Зокрема, на Гуцульщині журналісти розповідали про унікальну косівську кераміку та легендарний косівський ринок.

Також команда побувала на Поділлі, де показала унікальний розпис у Самчиках, загадковий Меджибіж, місцевий "Версаль" і маловідому страву Хмельниччини. В одному з випусків проєкту OBOZ.UA відтворив традиції святкування Івана Купала, які намагалися знищити за радянських часів. Окремо глядачам представили випуск про Гуцульщину, присвячений Україні та українцям.