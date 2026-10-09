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Оборонці Маріуполя під час сходження у гори врятували заблукалих школярів у Карпатах

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Оборонці Маріуполя під час сходження у гори врятували заблукалих школярів у Карпатах
Група саме спускалася з маршруту, коли зустріла дітей, які загубилися в горах. Джерело: «Серце Азовсталі»

Оборонці Маріуполя допомогли заблукалим школярам під час сходження в Карпатах. Група саме спускалася з маршруту, коли зустріла дітей, які загубилися в горах. На прохання вихователя учасники ретриту взяли дітей на плечі та допомогли їм дістатися безпечного місця.

"Ми фактично взяли по дитині собі на плечі і несли їх під гору. Це було максимально важко, але ніхто не сказав "ні". І це було про те, що ми не лише сходили в гори – ми допомогли людям, які були у скруті. І ми знову в якійсь мірі робили те, що ми робили у війську", – розповів інструктор з горотерапії, ветеран Олексій Кушнєр.

Оборонці Маріуполя під час сходження у гори врятували заблукалих школярів у Карпатах

Група саме спускалася з маршруту, коли зустріла дітей, які загубилися в горах. Джерело: «Серце Азовсталі»

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Ця історія сталася під час "Горотерапії" – ретриту для оборонців Маріуполя від проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі". Програма поєднує активності в горах із психологічною підтримкою та практиками посттравматичного зростання. Для ветеранів і тих, хто пережив полон, це можливість поступово повертати відчуття власних сил, долати внутрішні сумніви та відкривати нові можливості через власний досвід."Важливим у таких ретритах є принцип "рівний – рівному".

До програми залучені тренери з посттравматичного зростання з числа оборонців Маріуполя, тренер зі сходження в гори, який також є ветераном. І самі учасники – це оборонці Маріуполя, які мають схожий досвід. Тому вони добре розуміють одне одного і можуть підтримувати один одного без зайвих пояснень", – зазначила директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева.

Оборонці Маріуполя під час сходження у гори врятували заблукалих школярів у Карпатах

Оборонці Маріуполя допомогли заблукалим школярам під час сходження в Карпатах. Джерело: «Серце Азовсталі»

За її словами, саме спільний досвід допомагає створити середовище, у якому учасники можуть бути собою, говорити про пережите та разом проходити нові випробування. А історія зі школярами стала ще одним важливим моментом ретриту: оборонці не просто подолали гірський маршрут, а знову відчули себе людьми, які можуть бути потрібними й допомагати іншим.

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