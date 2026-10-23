Обмін полоненими 23 жовтня 2026: списки тих, хто повернувся з російського полону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У п'ятницю, 23 жовтня Україна та Росія провели черговий масштабний обмін полоненими. На рідну землю повернулися нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Відео дня

Перші подробиці про звільнених із полону українських захисників оприлюднюють обласні військові адміністрації та інші офіційні установи. OBOZ.UA стежить за появою нових даних і публікує списки воїнів, які повернулися додому.

Рівненська область

За інформацією глави Рівненської ОВА Олександра Коваля, Серед звільнених сьогодні з полону українських військових є і двоє його земляків. Їм 46 та 27 років. Вони з Рівненського та Вараського районів.

Чернівецька область

В межах обміну полоненими додому повернувся буковинець – Ілля Тариця із села Купка Чернівецького району.

"Ілля перебував у ворожій неволі з квітня 2022 року. Понад чотири роки боротьби, очікування та надії – і нарешті вдома!" – написав очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Чернігівська область

Під час чергового обміну військовополоненими з російського полону визволено офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти Павла Нишпора.

"Павло – випускник Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Від перших днів повномасштабної війни захищав Україну, брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі". У полон потрапив 12 квітня 2022 року", – повідомили у Коропській селищній раді.

РЕКЛАМА

Івано-Франківська область

Повернулися з російського полону двоє захисників з Івано-Франківщини.

"Серед звільнених – наші земляки Михайло Гомонай з Івано-Франківського району та Олексій Сливчук з Надвірнянщини", – йдеться у повідомленні голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

Доповнюється...

Раніше OBOZ.UA публікував списки тих, хто повернувся з полону в рамках домовленостей між Україною та Росією 19 серпня 2026 року.

Головні історії дня