Обмін полоненими 23 жовтня 2026: списки тих, хто повернувся з російського полону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняРосія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та МонфісаСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Обмін полоненими 23 жовтня 2026: списки тих, хто повернувся з російського полону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
495
Обмін полоненими 23 жовтня 2026: списки тих, хто повернувся з російського полону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Джерело: t.me/Koord_shtab

У п'ятницю, 23 жовтня Україна та Росія провели черговий масштабний обмін полоненими. На рідну землю повернулися нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Перші подробиці про звільнених із полону українських захисників оприлюднюють обласні військові адміністрації та інші офіційні установи. OBOZ.UA стежить за появою нових даних і публікує списки воїнів, які повернулися додому.

Рівненська область

За інформацією глави Рівненської ОВА Олександра Коваля, Серед звільнених сьогодні з полону українських військових є і двоє його земляків. Їм 46 та 27 років. Вони з Рівненського та Вараського районів.

Чернівецька область

В межах обміну полоненими додому повернувся буковинець – Ілля Тариця із села Купка Чернівецького району.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
5,6 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
5,6 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,2 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку
2,2 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
3,6 т.
Чотири знаки зодіаку нарешті виходять з періоду безгрошів’я: гроші будуть самі приходити до вас
3,6 т.
Чотири знаки зодіаку нарешті виходять з періоду безгрошів’я: гроші будуть самі приходити до вас

"Ілля перебував у ворожій неволі з квітня 2022 року. Понад чотири роки боротьби, очікування та надії – і нарешті вдома!" – написав очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Чернігівська область

Під час чергового обміну військовополоненими з російського полону визволено офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти Павла Нишпора.

"Павло – випускник Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Від перших днів повномасштабної війни захищав Україну, брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі". У полон потрапив 12 квітня 2022 року", – повідомили у Коропській селищній раді.

Обмін полоненими 23 жовтня 2026: списки тих, хто повернувся з російського полону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

З російського полону визволено офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти Павла Нишпора. Джерело: Facebook/Коропська селищна рада

Івано-Франківська область

Повернулися з російського полону двоє захисників з Івано-Франківщини.

"Серед звільнених – наші земляки Михайло Гомонай з Івано-Франківського району та Олексій Сливчук з Надвірнянщини", – йдеться у повідомленні голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

Доповнюється...

Раніше OBOZ.UA публікував списки тих, хто повернувся з полону в рамках домовленостей між Україною та Росією 19 серпня 2026 року.

Схожі теми
Війна в УкраїніОбмін полоненимиРосіяУкраїнавійськовіполоненівійськовополонені
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел