"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з Долговим"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниПутін втрачає одного з останніх союзників в Європі: що означає поразка Вучича на виборах у СербіїПутін втрачає одного з останніх союзників в Європі: що означає поразка Вучича на виборах у Сербії

"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
2,1 т.
"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Архівне фото. Джерело: Facebook/Сергій Корецький

В Україні планують переглянути систему бронювання працівників від мобілізації, щоб зменшити кількість необґрунтованих відстрочок і водночас зберегти роботу критично важливих галузей економіки. Після змін понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу мають отримати бронювання повторно.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна. Він наголосив, що уряд хоче розмежувати критичність підприємств та економічні критерії, які дають змогу бронювати працівників, а до 1 грудня планує напрацювати разом із бізнесом нову модель мобілізації.

Що зміниться в системі бронювання 

Корецький пояснив, що високі зарплати та відсутність податкових боргів не обов'язково свідчать про критичну важливість підприємства для держави. За його словами, ці показники мають економічне значення, однак їх не можна ототожнювати зі стратегічною роллю компанії.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
8,4 т.
Успішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіх
8,4 т.
Успішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіх
OBOZ.UAOBOZ.UA
5,4 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
5,4 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
OBOZ.UAOBOZ.UA
2,4 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні
2,4 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні

"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів – це не одне й те саме, що критичність підприємства", – зазначив прем'єр.

Він уточнив, що до критично важливих сфер належать енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні послуги, аптеки, продовольче забезпечення та логістика. Водночас, за словами Корецького, чимало підприємств отримали можливість бронювати працівників переважно завдяки економічним показникам, хоча їхня реальна критичність для держави може бути сумнівною.

Окремо глава уряду запевнив, що працівникам енергетики та ОПК, які забезпечують роботу цих галузей, не варто хвилюватися через перегляд правил.

"Але те, щоб створювали велику кількість підприємств, чи то ІТ, чи то умовно ОПК, де роблять три дрони і сотні людей заброньовані, я умовно спрощую, гіперболізую в певному сенсі, але так є. І таких випадків дуже багато", – сказав Корецький

За його словами, нові правила мають зупинити зростання кількості необґрунтованих бронювань, не допустивши водночас негативного впливу на економіку. Він визнав, що зміни не дадуть миттєвого ефекту, але допоможуть припинити збільшення кількості відстрочок, які вважають несправедливими.

"Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект – ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих", – наголосив прем'єр.

Корецький запропонував бізнесу нову модель мобілізації

Глава уряду закликав державу та бізнес спільно розробити новий підхід, який дасть змогу підприємствам зберігати бронювання працівників, водночас забезпечуючи прогнозоване поповнення війська.

"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель", – заявив Корецький.

Він припустив, що за наявності такого механізму можна було б уникнути ситуацій, коли військовозобов'язаних доводиться розшукувати на вулицях.

"А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов'язання – то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього – це супер стратегічна помилка", – додав прем'єр.

Коли можуть представити нові правила

Корецький також попередив про ризики, пов'язані з можливим посиленням мобілізації в Росії. За його оцінкою, якщо Москва ухвалить рішення про додатковий призов 300–500 тисяч осіб, Україні потрібно бути готовою до такого сценарію заздалегідь.

Прем'єр наголосив, що без належної підготовки держава ризикує знову ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі. Він також зазначив, що питання відповідальності для тих, хто ухиляється від мобілізації, залишається частиною загальної проблеми.

"Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати", – заявив Корецький.

Він додав, що до 1 грудня уряд має напрацювати новий суспільний договір і анонсував зустріч із представниками бізнесу для обговорення майбутньої моделі.

Нагадаємо, уряд підготував нові правила бронювання працівників від мобілізації, які мають запрацювати з 1 грудня. Зміни передбачають перегляд критеріїв критичності підприємств і обмеження максимального рівня бронювання, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі.

Як писав OBOZ.UA, початковий проєкт Мінекономіки передбачав скорочення квоти бронювання працівників підприємств ОПК зі 100% до 85%. Українські виробники зброї виступили проти цієї ініціативи, закликавши уряд зберегти можливість бронювати до 100% військовозобов'язаних співробітників.

Схожі теми
Війна в УкраїніБронювання від мобілізаціїМобілізація в УкраїніУкраїнаВПКправилаурядСергій КорецькийСергій Корецький
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!