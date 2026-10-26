"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні

В Україні планують переглянути систему бронювання працівників від мобілізації, щоб зменшити кількість необґрунтованих відстрочок і водночас зберегти роботу критично важливих галузей економіки. Після змін понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу мають отримати бронювання повторно.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна. Він наголосив, що уряд хоче розмежувати критичність підприємств та економічні критерії, які дають змогу бронювати працівників, а до 1 грудня планує напрацювати разом із бізнесом нову модель мобілізації.

Що зміниться в системі бронювання

Корецький пояснив, що високі зарплати та відсутність податкових боргів не обов'язково свідчать про критичну важливість підприємства для держави. За його словами, ці показники мають економічне значення, однак їх не можна ототожнювати зі стратегічною роллю компанії.

"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів – це не одне й те саме, що критичність підприємства", – зазначив прем'єр.

Він уточнив, що до критично важливих сфер належать енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні послуги, аптеки, продовольче забезпечення та логістика. Водночас, за словами Корецького, чимало підприємств отримали можливість бронювати працівників переважно завдяки економічним показникам, хоча їхня реальна критичність для держави може бути сумнівною.

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Окремо глава уряду запевнив, що працівникам енергетики та ОПК, які забезпечують роботу цих галузей, не варто хвилюватися через перегляд правил.

"Але те, щоб створювали велику кількість підприємств, чи то ІТ, чи то умовно ОПК, де роблять три дрони і сотні людей заброньовані, я умовно спрощую, гіперболізую в певному сенсі, але так є. І таких випадків дуже багато", – сказав Корецький

За його словами, нові правила мають зупинити зростання кількості необґрунтованих бронювань, не допустивши водночас негативного впливу на економіку. Він визнав, що зміни не дадуть миттєвого ефекту, але допоможуть припинити збільшення кількості відстрочок, які вважають несправедливими.

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"Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект – ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих", – наголосив прем'єр.

Корецький запропонував бізнесу нову модель мобілізації

Глава уряду закликав державу та бізнес спільно розробити новий підхід, який дасть змогу підприємствам зберігати бронювання працівників, водночас забезпечуючи прогнозоване поповнення війська.

"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель", – заявив Корецький.

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Він припустив, що за наявності такого механізму можна було б уникнути ситуацій, коли військовозобов'язаних доводиться розшукувати на вулицях.

"А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов'язання – то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього – це супер стратегічна помилка", – додав прем'єр.

Коли можуть представити нові правила

Корецький також попередив про ризики, пов'язані з можливим посиленням мобілізації в Росії. За його оцінкою, якщо Москва ухвалить рішення про додатковий призов 300–500 тисяч осіб, Україні потрібно бути готовою до такого сценарію заздалегідь.

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Прем'єр наголосив, що без належної підготовки держава ризикує знову ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі. Він також зазначив, що питання відповідальності для тих, хто ухиляється від мобілізації, залишається частиною загальної проблеми.

"Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати", – заявив Корецький.

Він додав, що до 1 грудня уряд має напрацювати новий суспільний договір і анонсував зустріч із представниками бізнесу для обговорення майбутньої моделі.

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Нагадаємо, уряд підготував нові правила бронювання працівників від мобілізації, які мають запрацювати з 1 грудня. Зміни передбачають перегляд критеріїв критичності підприємств і обмеження максимального рівня бронювання, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі.

Як писав OBOZ.UA, початковий проєкт Мінекономіки передбачав скорочення квоти бронювання працівників підприємств ОПК зі 100% до 85%. Українські виробники зброї виступили проти цієї ініціативи, закликавши уряд зберегти можливість бронювати до 100% військовозобов'язаних співробітників.