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Новий горщик може нашкодити: як правильно пересаджувати квіти

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read4 хв
icon 147
Новий горщик може нашкодити: як правильно пересаджувати квіти
Великі кімнатні рослини. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Пересаджування кімнатної рослини здається простою справою: дістати її зі старого горщика, додати свіжої землі й перемістити у більший. Насправді саме на цьому етапі легко пошкодити коріння або створити умови, за яких воно почне загнивати.

Особливо часто проблеми виникають тоді, коли для рослини одразу обирають надто великий горщик або силоміць витягують щільно переплетену кореневу грудку. Деталі інформує Deccoria.

Як зрозуміти, що рослині вже тісно

Найочевидніша ознака – корені, які виходять через дренажні отвори. Варто насторожитися й тоді, коли земля після поливу висихає значно швидше, ніж раніше. Це може означати, що коренева система зайняла майже весь об’єм горщика, а ґрунту, здатного утримувати воду, залишилося зовсім мало.

Ще один сигнал – уповільнення росту. Якщо рослина отримує достатньо світла й добрив, але нових пагонів майже немає, їй може бракувати місця.

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Щоб перевірити стан коріння, обережно вийміть земляну грудку. Якщо корені щільно обплели її з усіх боків і землі майже не видно, пересаджування вже не варто відкладати.

Втім, деякі культури, зокрема сансевієрія та заміокулькас, добре переносять тісні горщики, тому їх не потрібно пересаджувати надто часто.

Чому більший горщик – не завжди кращий

Одна з найпоширеніших помилок – вибирати місткість "із запасом".

Новий горщик має бути лише приблизно на 2–5 см ширшим за попередній. Якщо різниця занадто велика, корені не встигають швидко освоїти весь об’єм ґрунту. У результаті земля довго залишається мокрою, особливо в глибині. А постійна волога біля коріння підвищує ризик гнилі.

Обов’язково перевірте, чи є на дні дренажні отвори. Без них зайва вода накопичуватиметься всередині горщика.

Який ґрунт обрати

Універсальне легке підґрунтя підходить для багатьох кімнатних рослин. Добре, якщо в ньому є перліт або вермикуліт: вони роблять суміш пухкішою й допомагають регулювати вологість.

А от звичайну землю з саду краще не використовувати. У горщику вона може швидко ущільнитися, погано пропускати воду та містити небажані мікроорганізми.

Деяким рослинам потрібне спеціальне підґрунтя.

Кактусам і сукулентам необхідна дуже пухка й водопроникна суміш, у якій вода не застоюється.

Орхідеям звичайна земля взагалі не підходить. Їхні корені потребують доступу повітря, тому для посадки використовують переважно кору з додаванням перліту чи інших компонентів.

Азаліям потрібен кислий ґрунт, тому для них краще купувати спеціальну суміш для азалій або рододендронів.

Як пересадити рослину без шкоди

  • Приблизно за годину до пересаджування рослину можна трохи полити. Злегка вологий ґрунт легше відходить від стінок горщика.
  • Пластикову місткість обережно стисніть з боків. Не варто різко тягнути рослину за стебла – так легко пошкодити корені або пагони.
  • Після виймання огляньте кореневу систему. Здорові корені зазвичай пружні й світлі. М’які, темні або підгнилі ділянки потрібно видалити чистим інструментом.
  • Якщо корені щільно закрутилися навколо земляної грудки, їх можна дуже обережно розправити пальцями. Це допоможе їм швидше освоїти новий ґрунт.
  • На дно горщика насипте трохи свіжого підґрунтя, встановіть рослину та поступово заповніть вільний простір землею. Не заглиблюйте її сильніше, ніж вона росла раніше.
  • Ґрунт не потрібно сильно утрамбовувати – достатньо злегка притиснути його пальцями.

Що робити після пересаджування

Більшість кімнатних рослин після пересадки варто поставити у світле місце без прямого сонця приблизно на один-два тижні.

У перші дні листя може трохи опуститися, а частина старих листків – відпасти. Це не завжди свідчить про проблему: рослина просто переживає стрес після втручання в кореневу систему. Наступний полив проводять не автоматично, а після того, як верхній шар землі підсохне.

Для кактусів і сукулентів правило інше: після пересадки їм часто дають кілька днів без води, щоб можливі мікропошкодження коренів встигли підсохнути.

З добривами теж поспішати не варто. Свіже магазинне підґрунтя нерідко вже містить поживні речовини, тому додаткове підживлення одразу після пересаджування може бути зайвим.

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