"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. Відео

Правоохоронці встановили всі деталі сутичок, що відбувалися 2 листопада біля об'єкта Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці за участі близько 100 осіб. Як з’ясувалося, організатори інциденту заздалегідь планували провокацію та намагалися викрасти військового. Машина нібито "швидкої допомоги" та жінка в медичній формі насправді ніякого відношення до медицини не мають.

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Хоча авто раніше, і справді, належало приватній клініці. Про це розповів в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Ніякі вони не медики

"Всі ми бачили ці кадри, якась незрозуміла поведінка, супроводження стрімом і таке інше. Як потім вдалось з'ясувати поліції, ніякі вони не медики. В 2024 році цей медичний заклад припинив свою діяльність. Більше того, ці автомобілі були розпродані з умовою заборони використання бренду як такого. Ми зв'язалися і допитали власника. Він нам підтвердив, що була повна заборона використання їхнього бренду, який ця жінка використала", – розповів Максим Цуцкірідзе.

Жінка, яка видавала себе за медикиню, прибула нібито на прохання родички військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Перед початком подій вона проводила розвідку локації та відправляла туди водія.

Причому правоохоронці впевнені, що дії організаторів злочину планувалися заздалегідь. Головною метою провокації було викрадення одного з військовослужбовців для створення штучного резонансу.

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Наразі і жінку, і водія, які привласнили собі повноваження медичних працівників, за словами Максима Цуцкірідзе, затримано по ст.294 Карного Кодексу. Це стаття за організацію масових заворушень, які, пов'язані з опором, пошкодженням майна і насильством та захопленням.

Крім цієї кваліфікації, також Нацполіцією розслідується кримінальне провадження за ст.342 – тобто "опір правоохоронному органу". А СБУ проводить окреме кримінальне провадження за ст.114 – "перешкода законній діяльності військовим формуванням".

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Про кого мова

Як повідомляв OBOZ.UA, головний український розвідник і глава ОП Кирило Буданов стверджує, що події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися не без стороннього впливу. Правоохоронці мають встановити конкретних організаторів конфлікту та притягнути їх до відповідальності.

Тим часом Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення повноважень військовими.

Вищезгадана псевдомедикиня – це Валентина Молода. Жінка власницею клініки пластичної хірургії "Молода-я" та очолює громадську організацію "Пліч-о-пліч". 2 листопада вона приїхала до пункту збору військовослужбовців на автомобілі з логотипами приватної клініки "Мед-Престиж".

Це далеко не перший резонансний скандал за участю цієї жінки.