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Ніколи так не робіть: одна помилка у листопаді може зіпсувати урожай винограду

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
33
Ніколи так не робіть: одна помилка у листопаді може зіпсувати урожай винограду
Обрізка винограду. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Осінній догляд за виноградом багато в чому визначає, наскільки щедрим буде врожай наступного року. Особливої уваги потребує обрізування лози, адже неправильно обрані пагони або надто сильне вкорочення можуть позбавити кущ значної частини плодоносних бруньок.

Як пише Deccoria, однією з найпоширеніших помилок є безсистемне обрізування винограду, коли садівники видаляють перспективні однорічні пагони, натомість залишаючи слабкі або непродуктивні. Щоб уникнути цього, важливо розуміти, які частини куща забезпечать майбутнє плодоношення.

Чому велика кількість лози не гарантує щедрого врожаю

Прагнучи отримати якомога більше винограду, деякі садівники намагаються зберегти максимальну кількість пагонів. Однак надмірне загущення куща може дати протилежний результат. Коли лозі бракує простору, погіршується циркуляція повітря, а сонячне світло не потрапляє до всіх частин рослини. Це створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

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Крім того, велика кількість грон не завжди встигає повноцінно дозріти. Ягоди можуть залишатися дрібними та кислими.

Тому краще зберегти кілька сильних і вдало розташованих плодоносних пагонів, ніж залишати безліч слабких.

Які гілки варто залишити на наступний сезон

Перед обрізуванням необхідно уважно оглянути виноградний кущ. Насамперед видаляють сухі, зламані та уражені хворобами частини рослини. Після цього можна прибрати тонкі, слабкі пагони, які не мають достатнього потенціалу для подальшого розвитку.

Особливо важливо зберегти здорові однорічні здерев'янілі лози. Їх можна розпізнати за коричнюватою корою та добре сформованими бруньками. Саме з них навесні виростуть зелені пагони, здатні сформувати грона.

Для подальшого вирощування зазвичай обирають добре визрілі лози завтовшки приблизно з олівець. Найтовстіші пагони не обов'язково будуть найурожайнішими.

Кількість залишених бруньок залежить від сорту винограду, сили росту куща та способу його формування. Одним рослинам підходить довше обрізування, іншим – короткі плодові ланки.

Який зріз може позбавити виноград майбутніх грон

Небезпечною помилкою є однакове вкорочення всіх пагонів без урахування особливостей сорту. У такому разі можна випадково видалити бруньки, з яких наступного року мали розвинутися плодоносні пагони.

Не варто також залишати надмірну кількість бруньок, сподіваючись отримати більше ягід. Це може перевантажити рослину та погіршити якість урожаю.

Водночас занадто радикальне обрізування також небажане. Частина бруньок може постраждати від зимових морозів, тому кущ повинен мати достатній запас для подальшого розвитку.

Особливо обережно потрібно поводитися зі старими здерев'янілими рукавами та стовбуром винограду. Великі рани на багаторічній деревині повільніше заростають і можуть стати місцем проникнення інфекцій.

Чи потрібно обов'язково обрізати виноград у листопаді

Осіннє обрізування проводять після опадання листя, коли рослина переходить у стан спокою. Проте орієнтуватися лише на календар не варто.

У регіонах із суворими зимами основне формувальне обрізування часто доцільніше відкласти до кінця зими або початку весни. Це дозволяє оцінити стан бруньок після морозів і зменшити ризик зимових пошкоджень.

Якщо ж обрізування проводять восени, потрібно враховувати морозостійкість сорту та місцеві погодні умови. Укривні сорти після підготовки лози захищають на зиму агроволокном, соломою або хвойним гіллям.

Головне правило – не поспішати видаляти всі зайві на перший погляд гілки. Саме правильний вибір здорових однорічних лоз і помірне обрізування допомагають зберегти потенціал винограду для наступного сезону.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які рослини найкраще використовувати для живоплоту на дачі.

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