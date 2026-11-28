У лісі на ділянці Чернівецького прикордонного загону в об'єктив камери спостереження потрапив бурий ведмідь. Тварина наблизилась до камери, зазирнула в неї, розвернулась і пішла далі.

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Про це повідомили в Держприкордонслужбі та опублікували відео візиту бурого мешканця Карпат. Також нагадали, що ведмеді в горах не туристи, а місцеві мешканці, тому не можна порушувати їхній особистий простір.

Що відомо

"На ділянці Чернівецького загону в об’єктив потрапив несподіваний гість. Переконався, що його помітили, і продовжив прогулянку", – йдеться в повідомленні.

Ведмідь зазирнув в об'єктив камери спостереження прикордонників і пішов далі.

У Держприкордонслужбі нагадали, що якщо ви вирушаєте в гори, варто пам’ятати, що ведмеді там не туристи, а місцеві. Тому не потрібно порушувати їхній особистий простір.

Зазначимо, бурі ведмеді в Україні переважно мешкають у Карпатах, зокрема у важкодоступних лісах та гірських районах.

За останні пів століття українська популяція скоротилася з 1300 до приблизно 300 особин. Ведмеді віддають перевагу важкодоступним ділянкам – старим лісам, малинникам та високогірним хребтам, таким як Горгани, Свидовець та Чорногора.

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Цікавим явищем є повернення ведмедів до Чорнобильської зони відчуження, де їх стали фіксувати фотопастки вперше за майже століття. Водночас на Поліссі постійних груп немає – там зрідка з’являються лише окремі "гості" з території Білорусі.

Варто зазначити, втекти від ведмедя в дикій природі людині практично неможливо, адже ці тварини здатні розвивати значно більшу швидкість. Тому в разі зустрічі фахівці радять не бігти, а повільно відступати та зберігати спокій.

Як писав OBOZ.UA, у горах Буковини фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, який грався з тюком сіна. Місцеві фахівці зазначали, що в лісі тваринам вистачає природного корму, а за найменшої підозри на небезпеку вони намагаються втекти.

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Також ми повідомляли про те, що у селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області помітили ведмедя, який блукав вулицями та приватними подвір’ями. Тварину зафіксували очевидці та камери відеоспостереження.