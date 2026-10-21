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"Непоправне горе": від отриманих поранень загинув військовий з Прикарпаття. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
258
"Непоправне горе": від отриманих поранень загинув військовий з Прикарпаття. Фото
Герой народився у селі Грабич

На війні загинув військовослужбовець з Прикарпаття Микола Андрейчук. Життя сміливого захисника обірвалося внаслідок отриманих травм на Донеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Отинійської селищної територіальної громади. Герою назавжди залишиться 45 років.

"Знову трагічна звістка сколихнула Отинійську громаду. Від отриманих на фронті поранень помер Захисник України – Андрейчук Микола Іванович, 19 грудня 1980 року народження, житель села Грабич", – йдеться у повідомленні.

''Непоправне горе'': від отриманих поранень загинув військовий з Прикарпаття. Фото

Герой загинув 20 жовтня. Джерело: Facebook/Отинійська селищна територіальна громада

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Що відомо про Героя

Микола Андрейчук був мобілізований до лав Збройних сили та проходив службу у військовій частині А3029, де служив стрільцем у складі гірсько-штурмового підрозділу.

19 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу Оріхуватки Краматорського району Донецької області, захисник зазнав поранень через артилерійський обстріл з боку російських окупантів. На жаль, наступного дня він помер.

"Отинійщина продовжує втрачати своїх синів. Ще одна болюча звістка, ще одне обірване життя, ще одна родина, яка переживає непоправне горе. Громада знову схиляє голови в глибокій скорботі, адже ціна нашої свободи надто висока", – йдеться у пості.

У селищній територіальній громаді висловили щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героя.

"Розділяємо ваш біль і схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, який став на захист України", – зазначається у повідомленні.

''Непоправне горе'': від отриманих поранень загинув військовий з Прикарпаття. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремча Василь Павлюк.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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