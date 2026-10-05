Неочікуваний спосіб: як зміцнити гортензії восени

Період цвітіння у гортензій тривалий, а отже по його завершенні рослинам потрібен якісний відпочинок і допомога у відновленні сил. Саме тому осінній догляд за гортензіями не повинен обмежуватися лише поливом, внесенням добрив та мульчуванням.

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Якщо ви прагнете, щоб наступного сезону кущі заворожували велетенськими шапками квітів і при цьому без ушкоджень пережили зимові холоди, варто також обкопати їхнє коріння. Відання Deccoria розповіло, як правильно виконати цю просту процедуру, керуючись порадами досвідчених фахівців.

Обкопування коріння – секрет пишного цвітіння гортензій

Зазвичай гортензії тішать своїх власників пишним і барвистим цвітінням. Але трапляється і так, що за літо кущ нарощує густу зелень, але дає лише поодинокі та дрібні суцвіття. У такому разі на допомогу прийде метод обкопування.

Хитрість полягає в підрізанні коріння гортензії, тобто його легкому навмисному пошкодженні. Мета тут єдина – створити для рослини контрольований стрес, після якого вона спрямує всі сили на власний захист та виживання. Кущ припинить активний ріст нових пагонів, завдяки чому наявні гілки швидше здерев'яніють і стануть стійкішими до прийдешніх морозів. Загартована таким чином гортензія після зимівлі закладає значно більше бічних стебел з пишними суцвіттями.

Виконувати процедуру найкраще на початку осені, поки ще не вдарили перші серйозні заморозки. Для цього гострою лопатою пройдіться по колу навколо куща, орієнтуючись приблизно на проєкцію його крони. Таким чином ви підріжете лише зовнішнє бічне коріння, не підважуючи та не викопуючи всю кореневу грудку.

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Звісно, саме по собі обкопування не замінить повноцінного осіннього догляду. У цю пору гортензіям усе ще потрібен систематичний полив, мульчування та підживлення добривами з високим вмістом фосфору й калію і при цьому мінімумом азоту.

Посадка гортензії в жовтні: навіщо додавати мікоризу в лунку

У жовтні варто не лише подбати про вже наявні в саду кущі, а й поповнити колекцію новими саджанцями. Ґрунт після літа все ще зберігає тепло, а завдяки частим осіннім дощам він достатньо зволожений, що значно полегшує вкорінення. Важливо пам'ятати, що земля для гортензій має бути пухкою, родючою, багатою на гумус і з слабокислою реакцією. Більшість видів гортензій надають перевагу сонячним або злегка затіненим ділянкам, захищеним від сильних протягів.

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Експерт радять під час посадки квітучого куща обов'язково додавати мікоризу. Це готові препарати з мікроскопічними грибами, які вступають у природну симбіотичну взаємодію з корінням. Вони суттєво збільшують всмоктувальну поверхню кореневої системи, завдяки чому рослина набагато ефективніше засвоює воду та поживні речовини із землі, стає міцнішою й стійкішою до посухи та захворювань.

Щоби правильно висадити гортензію з використанням мікоризи, спочатку добре полийте саджанець у контейнері та викопайте яму, яка буде вдвічі ширшою за його кореневу грудку. На дно внесіть порцію мікоризи, дотримуючись при цьому дозування на упаковці, та встановіть рослину на ту ж глибину, на якій вона росла в горщику. Засипте лунку спеціальним ґрунтом для гортензій або сумішшю садової землі з верховим торфом у пропорції 1:1, за бажанням додавши трохи компосту. Після цього рясно полийте кущ дощовою водою та замульчуйте пристовбурне коло сосновою корою, дубовим листям або шишками. Перед настанням стійких морозів підгорніть основу й укрийте надземну частину агроволокном – і вже наступного сезону можна очікувати на дійсно вражаюче цвітіння.

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