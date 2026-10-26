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Не просто для ветеранів, а разом із ними: у Львові відбувся перший Хакатон інклюзивних технологій UNBROKEN

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Не просто для ветеранів, а разом із ними: у Львові відбувся перший Хакатон інклюзивних технологій UNBROKEN
У Львові провели хакатон інклюзивних технологій для ветеранів. Джерело: unbroken.ukraine

У Львові 24-25 жовтня пройшов перший Хакатон інклюзивних технологій UNBROKEN. Протягом двох днів учасники працювали над створенням технологій, які допоможуть людям після важких травм бути більш самостійними у повсякденному житті. Організаторами заходу виступили Фундація "Течія", Національний реабілітаційний центр UNBROKEN та українська технологічна компанія Esper LLC.

Молоді інженери разом із ветеранами та пацієнтами центру UNBROKEN створили чотири прототипи пристроїв і сервісів, які можуть полегшити повсякденне життя людей після важких травм.

Особливість Хакатону полягала в тому, що завдання для студентів сформували на основі реальних потреб пацієнтів Центру UNBROKEN. Йдеться про виклики, з якими щодня стикаються люди після складних воєнних травм, щоб знову навчитися самостійно виконувати звичні справи – користуватися телефоном, пересуватися та взаємодіяти з навколишнім світом.

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До заходу долучилися 24 студенти київських університетів, ветерани, лікарі, ерготерапевти й інженери. Команди розробили чотири рішення: платформу "Поруч" із рекомендаціями для людей з ампутаціями, систему навігації immerSEE, адаптивну панель керування смартфоном Adeck та комплекс Plat. On для користування телефоном без рук.

Не просто для ветеранів, а разом із ними: у Львові відбувся перший Хакатон інклюзивних технологій UNBROKEN

До заходу долучилися студенти київських університетів, ветерани, лікарі, ерготерапевти й інженери. Джерело: unbroken.ukraine

Особливу увагу Фундація "Течія" приділяє подальшому практичному застосуванню розробок. Організація розглядає можливість підтримки вдосконалення прототипів та фінансування виготовлення перших обмежених партій пристроїв.

Голова правління Фундації Юна Чейс наголосила на важливості благодійних ініціатив, які не лише допомагають долати наслідки війни, а й створюють довгострокові рішення.

Не просто для ветеранів, а разом із ними: у Львові відбувся перший Хакатон інклюзивних технологій UNBROKEN

Голова правління Фундації Юна Чейс наголосила на важливості благодійних ініціатив, які створюють довгострокові рішення. Джерело: unbroken.ukraine

Участь у хакатоні стала продовженням діяльності Фундації у сфері допомоги військовим, протезування та забезпечення лікарень медичним обладнанням.\

Після презентації розробок команди мають перейти до їхнього вдосконалення та оцінювання можливостей практичного використання.

Мета ініціативи – перетворити українські інженерні ідеї на доступні технології, які допомагатимуть ветеранам повертати самостійність.

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