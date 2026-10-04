Не найкращий вибір: які кімнатні рослини не радять вирощувати

Кімнатні рослини додають оселі затишку та свіжості, однак далеко не всі види добре пристосовані до життя в приміщенні. Частині з них складно забезпечити потрібне освітлення, вологість або температурний режим, а деякі можуть створювати проблеми для людей з алергіями.

Відео дня

Експерти з кімнатних рослин Ліза Елдред Стайнкопф, Саманта Адлер та садівниця Бекс Клер Гамелл назвали рослини, які вони не радять обирати для тривалого вирощування вдома. За їхніми словами, абсолютних заборон майже не існує, однак деякі популярні види потребують настільки складного догляду, що можуть принести більше клопоту, ніж задоволення.

Кротон

Кротон приваблює яскравим різнокольоровим листям, однак у домашніх умовах ця рослина досить примхлива.

За словами Стайнкопф, кротону потрібно багато світла, а ґрунт не можна надовго залишати сухим. Особливо складно забезпечити потрібні умови взимку, коли природного освітлення стає менше.

Крім того, сухе повітря в оселі може сприяти появі павутинного кліща, а навіть нетривала нестача вологи здатна призвести до опадання нижнього листя. Тому експертка радить вирощувати кротон надворі в теплу пору року або постійно – у регіонах із відповідним кліматом.

Більшість пальм

Пальми часто асоціюються з тропіками та відпочинком, однак удома багатьом їхнім видам некомфортно.

Вони потребують високої вологості та яскравого світла, а створити такі умови в квартирі непросто. Крім того, після перенесення в приміщення на пальмах можуть з’являтися павутинні кліщі та щитівки.

РЕКЛАМА

Дещо витривалішою вважається хамедорея, або салонна пальма, однак і вона потребує більше уваги, ніж чимало інших популярних кімнатних рослин.

Фікус лірата

Фікус лірата часто рекомендують як ефектну рослину для інтер’єру, але він може виявитися складним навіть для досвідчених квітникарів.

Саманта Адлер зазначає, що цей вид дуже чутливий до будь-яких змін. Рослина не любить, коли її часто переставляють, потребує стабільного поливу та правильно підібраного освітлення. Навіть невеликі зміни умов можуть призвести до втрати листя або погіршення стану рослини.

Головні історії дня

Стреліція

Стреліція, відома також як райський птах, здатна стати яскравим акцентом у кімнаті, однак потребує багато простору та світла.

Рослина може виростати дуже великою, тому в невеликих квартирах їй часто бракує місця. Крім того, для нормального розвитку їй потрібні стабільні умови та яскраве освітлення.

Навіть якщо стреліція добре ростиме в приміщенні, експерти попереджають, що домогтися її цвітіння вдома буває складно.

Деякі види папоротей

Папороті створюють відчуття зелені та прохолоди, однак не всі їхні види однаково добре підходять для помешкання.

РЕКЛАМА

Деякі папороті утворюють значну кількість спор, які потрапляють у повітря. Для людей, схильних до алергії, це може стати додатковим подразником.

Експерти радять звертати увагу на види, які утворюють мало спор або взагалі є стерильними. Серед можливих альтернатив – деякі різновиди аспленіума, давалії та папороті "кенгурова лапка".

Хижі рослини помірного клімату

Венерина мухоловка та північноамериканські сарраценії можуть здаватися оригінальним вибором для дому, однак природні умови їхнього існування важко відтворити у квартирі. У природі вони ростуть на сонячних болотистих ділянках і потребують періоду зимового спокою за низьких температур.

РЕКЛАМА

Бекс Клер Гамелл зазначає, що без такої "зимівлі" рослинам складно нормально розвиватися, тому їх краще вирощувати надворі.

Подарункові рослини

Хризантеми, мініатюрні троянди, гортензії та азалії часто продають як кімнатні подарункові рослини. Проте багато з них розраховані лише на тимчасове перебування в оселі.

Для тривалого життя їм потрібен природний сезонний цикл, зокрема прохолодний період спокою взимку.

Якщо рослину вдасться зберегти до моменту, коли її можна буде винести або висадити надворі, вона матиме значно більше шансів добре розвиватися. У квартирі ж без природної зимівлі такі види часто слабшають.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як врятувати гортензії, які перестали квітнути.