Тривалі відключення електроенергії та відсутність опалення взимку можуть призвести до швидкого охолодження оселі. Однак навіть за таких умов можна довше зберігати комфортну температуру, якщо дотримуватися кількох простих правил.

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Насамперед варто зосередитися на збереженні тепла в одній кімнаті, а не в усій квартирі. Як повідомляє МВС України, під час блекаутів важливо мінімізувати втрати тепла в помешканні та подбати про зігрівання власного тіла.

Як зберегти тепло у квартирі під час блекауту

Фахівці рекомендують обрати найменшу кімнату в оселі та проводити в ній якомога більше часу. Якщо вдома перебувають кілька людей, краще зібратися разом в одному приміщенні.

Невелику кімнату простіше підтримувати в теплі, особливо якщо обмежити надходження холодного повітря. Для цього необхідно щільно зачинити вікна та двері, а також використати ковдри й килими для додаткової теплоізоляції. Водночас не варто перекривати вентиляційні отвори.

Не менш важливо дотримуватися принципу багатошаровості в одязі. Кілька тонких шарів допомагають утримувати тепло завдяки повітрю між ними. Не забувайте також про теплі шкарпетки, шарф і головний убір, навіть якщо перебуваєте вдома.

Що ще допоможе зігрітися без опалення

Грілка з теплою водою. Вона допоможе зігріти руки, ноги або ліжко перед сном. За відсутності грілки можна використати пластикову пляшку з теплою, але не киплячою водою, загорнувши її в рушник.

Вона допоможе зігріти руки, ноги або ліжко перед сном. За відсутності грілки можна використати пластикову пляшку з теплою, але не киплячою водою, загорнувши її в рушник. Фізична активність. Не варто тривалий час сидіти нерухомо. Легка розминка та ходьба кімнатою допоможуть організму виробляти більше тепла.

Не варто тривалий час сидіти нерухомо. Легка розминка та ходьба кімнатою допоможуть організму виробляти більше тепла. Килими та ковдри. Вони допоможуть зменшити відчуття холоду від підлоги та протягів.

Чого категорично не можна робити під час блекауту

У МВС наголошують, що використовувати генератори всередині приміщень категорично заборонено. Під час їхньої роботи виділяється чадний газ, який не має кольору й запаху та може спричинити смертельне отруєння.

Також не можна використовувати газові плити та духовки для обігрівання житла. Краще подбати про збереження наявного тепла, ніж наражати себе та близьких на небезпеку.

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