На окупованій росіянами Херсонщині критична ситуація склалася не лише в Олешках, а й у селах громади, зокрема у Сагах. У цьому населеному пункті проживає трохи більше десятка людей.

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Трохи краща обстановка нині у селах, які розташовані далі від берегової лінії. Про це "Укрінформу" розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

"Якщо сказати, що в селах ситуація краща, ніж в Олешках, то хіба в тих п’яти селах громади, що через війну знищені, зникли з карти – в них точно легше, бо там людей немає. Дуже складна ситуація – така ж, як в Олешках, – у селі Саги, там 12 людей проживає за моїми даними", – сказала вона.

За словами начальниці МВА, дещо краща ситуація в селах, віддалених від урізу води – Раденськ, Челбурда, Поди, Костогризове – бо там не такі інтенсивні обстріли. Але й у ці населені пункти теж уже не їздять перевізники. Продукти туди не завозять, тому люди виживають за рахунок того, що виростили на городах.

"У когось є картопля, яку виростили, у когось залишилося борошно, тому що довше був завіз продуктів до них. Бо якщо в Олешки востаннє проскакували з продуктами 26 травня, то в ті села протягом літа ще з продуктами добиралися", – зазначила Гасаненко.

Водночас вона наголосила, що ситуація в цих населених пунктах може стрімко погіршитися.

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Що зараз відбувається в Олешках

Тетяна Гасаненко розповіла, що жителі міста не готуються до зими – вони кожен день проживають як останній.

"Про зиму взагалі ніхто не каже, вони розуміють, що якщо їх до зими не вивезуть, то вони або помруть, або їх убʼють", – наголосила начальниця МВА.

Окупаційної "влади" в Олешках немає, тому так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо не знає, скільки там залишається людей.

"Якщо гауляйтер Сальдо не може назвати точну кількість мешканців окупованих Олешок, нехай приїде туди і порахує, у чому проблема? Я, зі зрозумілих причин, не можу приїхати, бо це окупована територія, а він там наче "влада". Не можеш сам приїхати – направ підлеглих", – сказала Гасаненко.

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Вона нагадала, що спершу окупаційна "влада" заперечувала проблеми в Олешка, потім – обіцяла евакуацію людей, далі – стверджувала, що вони не будуть її проводити, бо нібито "можуть бути провокації з української сторони".

"Де ж вони? Де ця окупаційна влада в Олешках? Нікого нема. Там лише російські військові, які теж ховаються по хатах у людей, бо бояться за свої нікчемні життя", – заявила очільниця МВА.

Як повідомляв OBOZ.UA, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ймовірно перебувають військові 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, через які жителі міста залишилися без доступу до їжі та необхідної допомоги.

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Цивільні потерпають від гуманітарної кризи та голоду, оскільки російські окупанти фактично утримують Олешки в блокаді.

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