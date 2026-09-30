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Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах
В'їзд в окуповані Олешки
Джерело: Facebook/Дмитро Лубінець

На окупованій росіянами Херсонщині критична ситуація склалася не лише в Олешках, а й у селах громади, зокрема у Сагах. У цьому населеному пункті проживає трохи більше десятка людей.

Трохи краща обстановка нині у селах, які розташовані далі від берегової лінії. Про це "Укрінформу" розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

"Якщо сказати, що в селах ситуація краща, ніж в Олешках, то хіба в тих п’яти селах громади, що через війну знищені, зникли з карти – в них точно легше, бо там людей немає. Дуже складна ситуація – така ж, як в Олешках, – у селі Саги, там 12 людей проживає за моїми даними", – сказала вона.

За словами начальниці МВА, дещо краща ситуація в селах, віддалених від урізу води – Раденськ, Челбурда, Поди, Костогризове – бо там не такі інтенсивні обстріли. Але й у ці населені пункти теж уже не їздять перевізники. Продукти туди не завозять, тому люди виживають за рахунок того, що виростили на городах.

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"У когось є картопля, яку виростили, у когось залишилося борошно, тому що довше був завіз продуктів до них. Бо якщо в Олешки востаннє проскакували з продуктами 26 травня, то в ті села протягом літа ще з продуктами добиралися", – зазначила Гасаненко.

Водночас вона наголосила, що ситуація в цих населених пунктах може стрімко погіршитися.

Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах

Населені пункти окупованої Херсонщини

Джерело: deepstatemap.live

Що зараз відбувається в Олешках

Тетяна Гасаненко розповіла, що жителі міста не готуються до зими – вони кожен день проживають як останній.

"Про зиму взагалі ніхто не каже, вони розуміють, що якщо їх до зими не вивезуть, то вони або помруть, або їх убʼють", – наголосила начальниця МВА.

Окупаційної "влади" в Олешках немає, тому так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо не знає, скільки там залишається людей.

"Якщо гауляйтер Сальдо не може назвати точну кількість мешканців окупованих Олешок, нехай приїде туди і порахує, у чому проблема? Я, зі зрозумілих причин, не можу приїхати, бо це окупована територія, а він там наче "влада". Не можеш сам приїхати – направ підлеглих", – сказала Гасаненко.

Вона нагадала, що спершу окупаційна "влада" заперечувала проблеми в Олешка, потім – обіцяла евакуацію людей, далі – стверджувала, що вони не будуть її проводити, бо нібито "можуть бути провокації з української сторони".

"Де ж вони? Де ця окупаційна влада в Олешках? Нікого нема. Там лише російські військові, які теж ховаються по хатах у людей, бо бояться за свої нікчемні життя", – заявила очільниця МВА.

Як повідомляв OBOZ.UA, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ймовірно перебувають військові 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, через які жителі міста залишилися без доступу до їжі та необхідної допомоги.

Цивільні потерпають від гуманітарної кризи та голоду, оскільки російські окупанти фактично утримують Олешки в блокаді.

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