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Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
147
Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото
Серед евакуйованих – 22 дитини та 21 маломобільна особа

Останніми днями українські військові провели рятувальну операцію не тільки в Олешках. Під час гуманітарної місії вони евакуювали також 167 цивільних з інших населених пунктів правобережжя Херсонщини. 

Деталі операції розповіли в Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що Сили оборони України використали можливості, які створила безпекова ситуація, для евакуації мешканців інших населених пунктів області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

На правобережжі Херсонщини евакуювали 167 людей під час гуманітарної місії в Олешках. Джерело: Генштаб ЗСУ

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

Режим тиші для місії в Олешках дозволив евакуювати ще 167 людей із правобережжя Херсонщини. Джерело: Генштаб ЗСУ

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"Йдеться про населені пункти на підконтрольній Україні території вздовж Дніпра, які щодня зазнавали обстрілів з боку армії РФ. Виїхати змогли ті, хто раніше не мав можливості залишити небезпечні райони", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ "Південь" у співпраці з представниками місцевої влади евакуювали до більш безпечних пунктів Херсонської області 167 цивільних осіб. Серед них – 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливої уваги й допомоги.

У Генштабі зазначили, що евакуація відбувалася в надзвичайно складних і небезпечних умовах. Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями.

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

На правобережжі Херсонщини евакуювали 167 людей під час гуманітарної місії в Олешках. Джерело: Генштаб ЗСУ

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

Режим тиші для місії в Олешках дозволив евакуювати ще 167 людей із правобережжя Херсонщини. Джерело: Генштаб ЗСУ

Усе це суттєво ускладнювало пересування та вимагало особливої обережності й злагоджених дій усіх залучених підрозділів.

"Попри ці ризики, головним пріоритетом залишається збереження життя цивільного населення та надання допомоги тим, хто не має можливості самостійно залишити небезпечні території.Кожна врятована людина – це результат спільної роботи та злагодженої взаємодії всіх залучених до гуманітарної місії", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі також наголосили, що підрозділи Угруповання військ "Південь" чітко та неухильно дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії.

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

Серед евакуйованих 22 дитини та 21 маломобільна людина. Джерело: Генштаб ЗСУ

Не лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. Фото

На правобережжі Херсонщини евакуювали 167 людей під час гуманітарної місії в Олешках. Джерело: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, мешканці Олешок повернулися на підконтрольну Україні територію через Білорусь. Спочатку вони автобусами дісталися з Росії до Анапи, звідки літаками їх доправили до білоруського Гомеля. Звідти людей автобусами перевезли до українського кордону на Чернігівщині.

Гуманітарну операцію організували за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Під час перевезення мешканців супроводжували медики, а для людей з інвалідністю залучали автомобілі швидкої допомоги. Після завершення евакуації президент Володимир Зеленський повідомив, що всім громадянам нададуть необхідну допомогу та сприятимуть їхній адаптації.

Також OBOZ.UA показував, який вигляд мають Олешки після кількох років російської окупації. На оприлюднених кадрах видно пошкоджені багатоповерхівки з вибитими вікнами, обгорілими фасадами та слідами пожеж, зруйновані приватні будинки й комерційні об'єкти. На вулицях і біля подвір'їв також лежать купи побутового сміття та будівельних уламків.

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Війна в УкраїніТимчасова окупація українських містХерсоневакуаціяГенеральний штаб ЗСУвійськовіРосіяОлешки
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