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"Не легковажте із літньою гумою": синоптикиня уточнила прогноз на п'ятницю в Україні. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
360
"Не легковажте із літньою гумою": синоптикиня уточнила прогноз на п'ятницю в Україні. Карта
Раніше заявлене потепління після 10 листопада переноситься. Джерело: pexels

В Україні посилюється осіння холоднеча: минулої ночі в деяких регіонах уже фіксували невеликі морози та сніг. У п'ятницю, 6 листопада, погоду в більшості областей визначатиме холодний атмосферний фронт.

Він принесе дощі, а подекуди – мокрий сніг і сильний північний вітер. Синоптикиня Наталка Діденко попередила водіїв про небезпеку їзди на літній гумі та уточнила, коли очікувати потепління.

Якою буде погода в Україні 6 листопада

За прогнозом синоптикині, 6 листопада територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. У більшості областей очікуються дощі, а на півночі, подекуди в центральних і східних регіонах – опади з мокрим снігом.

Водночас у західних областях вплив північного антициклону не дозволить опадам дістатися регіону. Там переважатиме суха погода.

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У більшості областей також утримається сильний північний вітер, місцями з поривами до штормових. Через це синоптикиня радить одягатися тепліше, ніж зазвичай за такої температури.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+8 градусів. Втім, за відчуттями погода буде значно холоднішою.

Синоптикиня попередила водіїв про літню гуму

Через похолодання та ймовірність мокрого снігу Наталка Діденко окремо звернулася до водіїв із закликом не зволікати із заміною шин.

"Дорогі водії! Не легковажте із літньою гумою, скоренько дзвоніть знайомим майстрам)", – наголосила вона.

Якою буде погода в Києві 6 листопада

У столиці п'ятниця також буде холодною та вітряною. У Києві ймовірний дощ, місцями з мокрим снігом.

Крім того, очікується сильний північний вітер, а максимальна денна температура повітря становитиме близько +5 градусів.

''Не легковажте із літньою гумою'': синоптикиня уточнила прогноз на п'ятницю в Україні. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Коли в Україну прийде потепління

Раніше заявлене потепління після 10 листопада переноситься. За уточненим прогнозом, підвищення температури очікується 15–16 листопада, тобто наприкінці наступного тижня.

''Не легковажте із літньою гумою'': синоптикиня уточнила прогноз на п'ятницю в Україні. Карта

Допис. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський зранку в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині – сніг і ясно.

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