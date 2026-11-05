''Не легковажте із літньою гумою'': синоптикиня уточнила прогноз на п'ятницю в Україні. Карта

В Україні посилюється осіння холоднеча: минулої ночі в деяких регіонах уже фіксували невеликі морози та сніг. У п'ятницю, 6 листопада, погоду в більшості областей визначатиме холодний атмосферний фронт.

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Він принесе дощі, а подекуди – мокрий сніг і сильний північний вітер. Синоптикиня Наталка Діденко попередила водіїв про небезпеку їзди на літній гумі та уточнила, коли очікувати потепління.

Якою буде погода в Україні 6 листопада

За прогнозом синоптикині, 6 листопада територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. У більшості областей очікуються дощі, а на півночі, подекуди в центральних і східних регіонах – опади з мокрим снігом.

Водночас у західних областях вплив північного антициклону не дозволить опадам дістатися регіону. Там переважатиме суха погода.

У більшості областей також утримається сильний північний вітер, місцями з поривами до штормових. Через це синоптикиня радить одягатися тепліше, ніж зазвичай за такої температури.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+8 градусів. Втім, за відчуттями погода буде значно холоднішою.

Синоптикиня попередила водіїв про літню гуму

Через похолодання та ймовірність мокрого снігу Наталка Діденко окремо звернулася до водіїв із закликом не зволікати із заміною шин.

"Дорогі водії! Не легковажте із літньою гумою, скоренько дзвоніть знайомим майстрам)", – наголосила вона.

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Якою буде погода в Києві 6 листопада

У столиці п'ятниця також буде холодною та вітряною. У Києві ймовірний дощ, місцями з мокрим снігом.

Крім того, очікується сильний північний вітер, а максимальна денна температура повітря становитиме близько +5 градусів.

Коли в Україну прийде потепління

Раніше заявлене потепління після 10 листопада переноситься. За уточненим прогнозом, підвищення температури очікується 15–16 листопада, тобто наприкінці наступного тижня.

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