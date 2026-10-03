Не кладіть там копійки: прикмети, що віщують злидні

У народних прикметах монетам приписували здатність притягувати або, навпаки, відводити фінансовий достаток. Вважалося, що неправильне поводження з копійками може накликати на дім бідність, хвороби або постійні витрати.

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OBOZ.UA зібрав народні прикмети, пов'язані з грошима. Наші предки вірили, що навіть місце, де лежать дрібні гроші, може впливати на добробут родини.

Де не можна класти копійки

Дрібні гроші не можна класти на стіл поверх скатертини, оскільки, за повір'ям, тоді весь сімейний бюджет витрачатиметься лише на їжу.

Також не варто нехтувати копійчаною здачею і залишати її продавцеві. Вважалося, що разом із цими монетами людина може віддати свою фінансову удачу.

Не радили зберігати в домі й копійки, які "чули" сімейний скандал. Такі монети, за повір'ям, потрібно було одразу витратити або віддати жебракам.

Окремо наші предки застерігали від використання пластикових пляшок як скарбничок. Вважалося, що таким чином людина може запросити в дім бідність.

Натомість скарбничка, за народним віруванням, має бути зі скла або фарфору. Вважалося, що звук від її розбивання знімає негатив із монет і заряджає їх на притягнення достатку.

Не можна було класти монети й на ліжко. За прикметою, це могло притягнути хвороби, а зароблені гроші тоді доведеться витрачати на ліки.

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Де потрібно класти копійки

Водночас існували прикмети й про те, де монети, навпаки, варто зберігати. Наші предки вірили, що монетки в кутках стола під скатертиною притягують достаток у дім.

У гаманці, за повір'ям, обов'язково мала бути монета жовтого кольору, яку не можна витрачати навіть у крайньому випадку. Порожній гаманець вважався прикметою бідності.

Фінансову удачу, як вірили, могла притягнути й монета в кишені одягу, який зараз не носять. Влітку таку монету радили залишати в куртках і пуховиках, а взимку – у літньому одязі.

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Щоб залучити багатство в дім, монетки також клали під килимок біля вхідних дверей та на підвіконня.

Притягнути гроші, за повір'ям, могла й скарбничка з дріб'язком, яку регулярно поповнюють. Під час її розбиття одну монету з неї радили перекласти в нову скарбничку, щоб достаток не залишав дім.

Нагадаємо, за народними прикметами, певні речі в гаманці можуть притягувати гроші та фінансовий достаток. Вважалося, що каштани приваблюють удачу.

Як писав OBOZ.UA, деякі звички можуть відганяти фінансове благополуччя та притягувати дух бідності в дім. Зокрема, існували прикмети про те, коли не варто рахувати гроші та планувати витрати.