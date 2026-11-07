Не для краси: навіщо в СРСР на залізних кухлях був чорний обідок

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Якщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамЯкщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетамНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNНова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNNЗенітник ЗСУОсновний удар припав на Київщину: Росія атакувала Україну балістикою і дронами, сили ППО знищили понад 150 цілейІлюстрація - лінії електропередачВ Україні через обстріли погіршилась ситуація в енергетиці: як довго не буде світлаГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людейГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей69-річному Павлу Зіброву підвищили пенсію: яку виплату артист отримує тепер і на чому заробляє, окрім музики69-річному Павлу Зіброву підвищили пенсію: яку виплату артист отримує тепер і на чому заробляє, окрім музикиЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитисяДіти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Не для краси: навіщо в СРСР на залізних кухлях був чорний обідок

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
90
Не для краси: навіщо в СРСР на залізних кухлях був чорний обідок
Темна кромка на емальованому посуді - наслідок технології її виготовлення. Джерело: Cherish Gonzales

Емальований посуд, випущений в СРСР має одну характерну рису – його краї покриті контрастною темною емаллю, яка утворює візуально помітну кромку. І мало хто знає, що це був не дизайнерський задум. Ця кромка виникла через особливості процесу виготовлення такого посуду.

Як з’ясував OBOZ.UA, такий темний обідок захищав найбільш уразливі місця виробу від пошкоджень і корозії. Розповідаємо, як він з’являвся на кухлях, каструлях та чайниках.

Відповідно до технології виробництва емальованого посуду, спочатку металеву основу майбутньої емності покривали спеціальною ґрунтовою емаллю, до складу якої входили оксиди марганцю, кобальту та нікелю. Після випалу вона набувала темного, майже чорного кольору. Цей шар добре зчіплювався з металом і створював міцну основу для подальшого покриття.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
19,4 т.
У суботу три знаки зодіаку пройдуть серйозне випробування від Всесвіту: та ви вийдете переможцем
19,4 т.
У суботу три знаки зодіаку пройдуть серйозне випробування від Всесвіту: та ви вийдете переможцем
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,9 т.
Військовий захворів під час служби: як довести, що це повʼязано із захистом Батьківщини. Інструкція
2,9 т.
Військовий захворів під час служби: як довести, що це повʼязано із захистом Батьківщини. Інструкція
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,2 т.
Дає найбільше тепла: який одяг носити, коли вдома холодно
2,2 т.
Дає найбільше тепла: який одяг носити, коли вдома холодно
Не для краси: навіщо в СРСР на залізних кухлях був чорний обідок

Темну кромку роблять і на сучасному емальованому посуді, адже технологія його виготовлення суттєво не змінилась. Джерело: Pexels

Потім на посуд наносили декоративну емаль – білу, блакитну, жовту чи іншу. Інколи її розписували малюнком. Але на деяких ділянках другий шар не залишали. Насамперед це стосувалося країв, обідків, вигинів і ручок – місць, які найчастіше зазнавали ударів, тертя та інших механічних навантажень. Кольорова емаль на них могла швидко потріскатися й відколотися, оголивши метал.

Щоб уберегти їх від пошкоджень, ці ділянки залишали покритими міцнішою темною ґрунтовкою. Вона краще витримувала навантаження і допомагала захистити сталь від іржі. Так і з'явилася характерна чорна смужка, за якою сьогодні легко впізнати старі емальовані каструлі, миски та кухлі.

Цікаво, що схожі темні обідки можна побачити і на сучасному емальованому посуді, адже сама технологія виробництва принципово не змінилася. Під час нанесення емалі металеві краї та заокруглення не завжди вдається повністю покрити захисним шаром: на вузькій кромці покриття може погано закріплюватися. Тому її часто залишають відкритою або покривають лише ґрунтовою емаллю, яка й утворює характерну темну смужку. Тож така деталь – не просто данина старому дизайну, а наслідок особливостей виготовлення емальованого посуду.

Раніше OBOZ.UA пояснював, навіщо на радянському посуді вибивали цифри і що вони означали.

Схожі теми
СРСРІсторіяпосуд
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!