Не для краси: навіщо в СРСР на залізних кухлях був чорний обідок

Емальований посуд, випущений в СРСР має одну характерну рису – його краї покриті контрастною темною емаллю, яка утворює візуально помітну кромку. І мало хто знає, що це був не дизайнерський задум. Ця кромка виникла через особливості процесу виготовлення такого посуду.

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Як з’ясував OBOZ.UA, такий темний обідок захищав найбільш уразливі місця виробу від пошкоджень і корозії. Розповідаємо, як він з’являвся на кухлях, каструлях та чайниках.

Відповідно до технології виробництва емальованого посуду, спочатку металеву основу майбутньої емності покривали спеціальною ґрунтовою емаллю, до складу якої входили оксиди марганцю, кобальту та нікелю. Після випалу вона набувала темного, майже чорного кольору. Цей шар добре зчіплювався з металом і створював міцну основу для подальшого покриття.

Потім на посуд наносили декоративну емаль – білу, блакитну, жовту чи іншу. Інколи її розписували малюнком. Але на деяких ділянках другий шар не залишали. Насамперед це стосувалося країв, обідків, вигинів і ручок – місць, які найчастіше зазнавали ударів, тертя та інших механічних навантажень. Кольорова емаль на них могла швидко потріскатися й відколотися, оголивши метал.

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Щоб уберегти їх від пошкоджень, ці ділянки залишали покритими міцнішою темною ґрунтовкою. Вона краще витримувала навантаження і допомагала захистити сталь від іржі. Так і з'явилася характерна чорна смужка, за якою сьогодні легко впізнати старі емальовані каструлі, миски та кухлі.

Цікаво, що схожі темні обідки можна побачити і на сучасному емальованому посуді, адже сама технологія виробництва принципово не змінилася. Під час нанесення емалі металеві краї та заокруглення не завжди вдається повністю покрити захисним шаром: на вузькій кромці покриття може погано закріплюватися. Тому її часто залишають відкритою або покривають лише ґрунтовою емаллю, яка й утворює характерну темну смужку. Тож така деталь – не просто данина старому дизайну, а наслідок особливостей виготовлення емальованого посуду.

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