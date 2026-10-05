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Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список
Українські прізвища мають глибоке історичне коріння. Ілюстративне фото. Джерело: Roman Tymochko/Pexels

Українські прізвища мають глибоке історичне коріння: деякі родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.

OBOZ.UA зібрав актуальну інформацію про давні українські прізвища, які збереглися до наших днів, а також назви родів, що нині майже не зустрічаються. Вони допомагають простежити особливості формування родових імен та краще зрозуміти власне походження.

Прізвища від Масляка

До давніх родових імен належать прізвища, що походять від Масляка та сягають VIII століття. Серед них:

  • Масляк;
  • Маслек;
  • Маслик;
  • Маслак;
  • Маслюк;
  • Маслік;
  • Маслук.

Прізвище із закінченням -ахно

Понад тисячу років можуть мати й родові імена із закінченням -ахно. Серед них є прізвища, які й сьогодні мають сотні та тисячі носіїв:

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  • Кахно – 162 носії;
  • Махно – 2066 носіїв;
  • Сахно – 7498 носіїв;
  • Дахно – 1528 носіїв.
Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список

Українка. Ілюстратине фото. Джерело: Kostiantyn Klymovets/Pexels

Прізвище із закінченням -ман

Окрему групу становлять прізвища із закінченням -ман, які пов'язують із трипільською та скіфською цивілізаціями. Серед них:

  • Бікман – 16 носіїв;
  • Котьман – 15 носіїв;
  • Варман – 67 носіїв;
  • Сурман – 63 носії;
  • Отман – 13 носіїв;
  • Бацман – 547 носіїв.

Які прізвища можуть зникнути

Водночас деякі давні родові імена сьогодні майже не зустрічаються. Зокрема, йдеться про прізвища, що походять від батьківських імен або прізвиськ із суфіксами "-ат" та "-ят". Серед них – Хведченят, Романчат, Максимчат, Миков’ят, Процев’ят, Стар’ят, Щурат і Конят.

У XVI–XVII століттях також були поширені родові форми відмінка. До таких належали, зокрема, Кривого, Чорного, Кривобокого, Лукина та Возної.

Нагадаємо, походження частини українських прізвищ пов’язують із половцями – давнім народом, який відіграв помітну роль в історії Східної Європи. Деякі з таких родових імен збереглися в Україні до наших днів.

Як писав OBOZ.UA, в Україні є прізвища, які суттєво вирізняються своєю довжиною. Зокрема, стало відомо про найдовше офіційно зареєстроване українське прізвище, яке складається з 50 символів.

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