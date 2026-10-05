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Названо найпоширеніше прізвище в Україні: що воно означає

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Названо найпоширеніше прізвище в Україні: що воно означає
Українці. Джерело: Unsplash.

Мельник є найпоширенішим прізвищем в Україні його носіями є щонайменше 107 878 громадян. Найчастіше воно трапляється на Поділлі, а найбільша кількість носіїв серед міст зафіксована в Києві.

Прізвище Мельник, імовірно, має професійне походження. Про це йдеться в матеріалі порталу "Рідні".

Воно пов’язане з давнім заняттям – млинарством, так могли називати людину, яка мала млин або працювала на ньому.

Нині в Україні налічується щонайменше 107 878 людей із прізвищем Мельник. Таким чином, воно очолює список найпоширеніших українських прізвищ.

Найчастіше Мельники зустрічаються на Поділлі. Водночас серед окремих міст за кількістю носіїв лідирує Київ – за останніми даними Київської міської ради, у столиці проживають щонайменше 6587 людей із таким прізвищем.

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Найвища щільність поширення прізвища Мельник припадає на Вінницьку та Івано-Франківську області.

Прізвище має й історичне коріння. Мельники згадуються, зокрема, у козацьких реєстрах: у 1756 році було зафіксовано щонайменше сім козаків із таким прізвищем.

Таким чином, прізвище Мельник поєднує давнє професійне походження та багатовікову історію в Україні.

Також в Україні й сьогодні можна зустріти носіїв прізвищ Коч, Демір, Озтюрк, Мустафа та Доган. Найбільше представників деяких із цих родів проживає на півдні та сході країни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища мають глибоке історичне коріння, деякі ж родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.

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