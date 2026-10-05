Названо лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини: яке відкриття зробили

У понеділок, 5 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізіології та медицини 2026 року. Так, Нобелівську премію цього року присуджено вченим Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за їхні відкриття щодо світлозалежних іонних каналів та оптогенетики.

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Про це повідомили на офіційній сторінці комітету в соцмережі Х.

Що відомо

Американський вчений Карл Дейссерот (працює в медичному інституті Говарда Хьюза, США, а також Стенфордському університеті, Каліфорнія, США) та німецькі вчені Петер Гегеманн (Берлінський університет імені Гумбольдта) і Георг Нагель (Вюрцбурзький університет) отримали в цьому році Нобелівську премію з фізіології та медицини.

Гегеманн і Нагель відкрили білок каналородопсин, який має унікальні властивості. Вчені виявили, що незалежно від того, в яку клітину вводиться цей білок, вона стає чутливою до світла.

Дейссерот ввів ген каналородопсину в нервові клітини щурів. Освітлюючи клітини синім світлом, він зміг викликати нервовий сигнал. Пізніше йому вдалося змусити цей керований світлом перемикач для нервових клітин працювати в мозку живих мишей.

"Цей метод керування нервовими сигналами за допомогою світла називається оптогенетикою, і він швидко набув глобального впливу", – зазначили на сторінці комітету.