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Названо лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини: яке відкриття зробили

Ганна Якубець
Ганна Якубець
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Названо лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини: яке відкриття зробили
Названо лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини: яке відкриття зробили

У понеділок, 5 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізіології та медицини 2026 року. Так, Нобелівську премію цього року присуджено вченим Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за їхні відкриття щодо світлозалежних іонних каналів та оптогенетики.

Про це повідомили на офіційній сторінці комітету в соцмережі Х.

Що відомо

Американський вчений Карл Дейссерот (працює в медичному інституті Говарда Хьюза, США, а також Стенфордському університеті, Каліфорнія, США) та німецькі вчені Петер Гегеманн (Берлінський університет імені Гумбольдта) і Георг Нагель (Вюрцбурзький університет) отримали в цьому році Нобелівську премію з фізіології та медицини.

Гегеманн і Нагель відкрили білок каналородопсин, який має унікальні властивості. Вчені виявили, що незалежно від того, в яку клітину вводиться цей білок, вона стає чутливою до світла.

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Дейссерот ввів ген каналородопсину в нервові клітини щурів. Освітлюючи клітини синім світлом, він зміг викликати нервовий сигнал. Пізніше йому вдалося змусити цей керований світлом перемикач для нервових клітин працювати в мозку живих мишей.

"Цей метод керування нервовими сигналами за допомогою світла називається оптогенетикою, і він швидко набув глобального впливу", – зазначили на сторінці комітету.

Названо лауреатів Нобелівської премії 2026 року.Джерело: Сторінка комітету Нобелівської премії в соцмережі Х
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