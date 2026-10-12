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Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки
Переможцями стали Роберт Е. Хол і Майкл Вудфорд. Джерело: Х/The Nobel Prize

У понеділок, 12 жовтня, жовтня, Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреатів Нобелівської премії з економіки. Ними стали Роберт Е. Хол і Майкл Вудфорд.

Їм вручили нагороду "за розробку мікроекономічних засад макроекономічної стабілізації". Про обрання переможців оголосили на офіційній сторінці Нобелівського комітету в Х.

"Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук на 2026 рік пам’яті Альфреда Нобеля Роберту Е. Холлу та Майклу Вудфорду "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації", – йдеться у повідомленні.

Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Переможці отримали нагороду нагороду "за розробку мікроекономічних засад макроекономічної стабілізації". Джерело: Х/The Nobel Prize

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Як дослідження цьогорічних переможців змінили економічну політику

Як додали у Нобелівському комітеті, дослідження двох економістів допомогли пояснити, як центральні банки та уряди можуть протидіяти економічним спадам та інфляції, враховуючи фінансову поведінку звичайних людей.

У 1978 році Роберт Голл запропонував новий погляд на споживчі витрати, показавши, що люди ухвалюють фінансові рішення не лише з огляду на поточну зарплату, а й беручи до уваги власні довгострокові очікування щодо доходів і матеріального становища.

"Це означає, що витрати не скорочуються різко, якщо не стається непередбачуваного потрясіння; таке відкриття допомогло країнам точно зрозуміти причини рецесій і коливань рівня зайнятості", – йдеться повідомленні.

У 1990-х та на початку 2000-х років Майкл Вудфорд дослідив, як рішення компаній щодо встановлення цін взаємодіють із поведінкою споживачів. Його роботи показали, що боротьба з інфляцією залежить не лише від обсягу грошей в обігу, а й від того, як люди та бізнес оцінюють майбутню економічну ситуацію.

Вудфорд також довів, що чіткі заяви центрального банку про подальші дії можуть впливати на ринки ще до того, як регулятор змінить відсоткові ставки.

"Після світових фінансових криз (зокрема кризи 2008 року та наступних подій) провідні центральні банки світу взяли теорії Вудфорда і Голла за стандартну основу для запобігання ринковим колапсам; саме тому Нобелівський комітет охарактеризував їхній внесок як створення широкої глобальної макроекономічної стабільності на основі глибокого розуміння дій окремих осіб і малих фірм на мікрорівні", – йдеться у повідомленні.

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