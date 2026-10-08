Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреата Нобелівської премії в галузі літератури за 2026 рік. Ним стала канадська письменниця Енн Карсон.

Відео дня

Про оголошення лауреата стало відомо на офіційній сторінці Нобелівської премії в X. Результати стали відомі о 14:00 за київським часом.

Що відомо про лаурета

Енн Карсон народилася 21 червня 1950 року в Торонто, Канада. Вона є поетесою, есеїсткою, перекладачкою та фахівчинею з античної літератури. Її творчість поєднує поезію, прозу, есеїстику та літературний переклад, а значний вплив на її роботи справила давньогрецька класична традиція.

Нобелівський комітет відзначив Карсон "за її сміливий та винахідливий творчий доробок, який у грайливому діалозі з класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури". Саме так сформульовано обґрунтування рішення про присудження письменниці Нобелівської премії з літератури 2026 року.

Хто претендував на нагороду

Напередодні оголошення лауреата серед головних претендентів на Нобелівську премію з літератури фігурували китайська письменниця Цань Сюе, японський автор Харукі Муракамі, американці Томас Пінчон і Дон ДеЛілло, австралієць Джеральд Мурнейн, румунський письменник Мірча Кертереску, а також мексиканська авторка Крістіна Рівера Гарса та іспанець Енріке Вілья-Матас.

Однією з головних фавориток вважалася Цань Сюе (1953 року народження). На популярних ресурсах саме їй часто віддавали перше місце серед можливих лауреатів. Найвідоміші твори письменниці – "Останній коханець" та "Я живу у нетрях".

РЕКЛАМА

Традиційно високо у прогнозах перебував і Харукі Муракамі (1949). Японський письменник уже багато років поспіль залишається серед потенційних претендентів на нагороду, а найбільшу популярність йому принесли романи "Норвезький ліс", "Полювання на вівцю", "1Q84" та "Вбити командора".

До числа досвідчених претендентів також входили Томас Пінчон (1937), Джеральд Мурнейн (1939) та Дон ДеЛілло (1936). Їхні імена регулярно з'являються серед можливих кандидатів на Нобелівську премію з літератури.

Серед фаворитів був і Мірча Кертереску (1956). Румунський письменник відомий романами "Засліплення" та "Травесті" й уже кілька років поспіль фігурує у прогнозах щодо потенційного переможця.

Головні історії дня

До переліку ймовірних лауреатів також потрапили Крістіна Рівера Гарса (1964) з Мексики та Енріке Вілья-Матас (1948) з Іспанії. Серед відомих робіт цих авторів – "Ніхто не побачить мене в сльозах" та "Канон камери-обскури".

Минулі лаурети Нобелівської премії з літератури

У 2023 році Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Юн Фоссе. Шведська академія відзначила його "за новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне", а його творчий доробок охоплює романи, п'єси, поезію, есеї та дитячі книги.

РЕКЛАМА

У 2024 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2024 року стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Її відзначили за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Як писав OBOZ.UA, у 2025 році лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї. Шведська академія відзначила його за творчість, яка "посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва", а серед головних особливостей його стилю Нобелівський комітет назвав гротеск і абсурд.