Названо лауреата Нобелівської премії з фізики: яке відкриття зробив

У вівторок, 6 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреата премії з фізики 2026 року. Цього року Нобелівську премію в цій галузі присуджено Френсісу Хальзену "за вирішальний внесок у Нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження".

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Про це повідомили в пресслужбі Фонду Нобеля в соцмережі Х. Вручення відбулося в Стокгольмі (Швеція).

Який внесок зробив Френсіс Хальзен

Американський науковець Френсіс Хальзен (Університет Вісконсина, Медісон, Вісконсин, США) заклав основу для абсолютно нового типу астрономії. Його ідея полягала у використанні льодовикового льоду на Південному полюсі для захоплення секретних частинок, які називаються нейтрино. Результатом стала нейтринна обсерваторія IceCube, яка може відстежувати нейтрино, що походять з далекого космосу.

Дані про взаємодію нейтрино, які безперервно збирає IceCube, нададуть дослідникам нові знання про умови, в яких можуть утворюватися високоенергетичні нейтрино, і навіть можуть розкрити раніше невідомі космічні явища.

Вчений зрозумів, що лід на Південному полюсі можна використовувати для відстеження частинок, відомих як нейтрино. Зазначається, що його бачення та наукове лідерство були основоположними для Нейтринної обсерваторії IceCube – кубічного кілометра льоду, оснащеного світловими датчиками. За допомогою IceCube дослідники можуть фіксувати нейтрино з надзвичайно енергетично багатих процесів у далекому всесвіті.

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"Нейтрино всюди, але вони не дають про себе знати. Вони проходять крізь Землю та наші тіла, непомітно для нас. Дуже рідко окреме нейтрино взаємодіє з атомним ядром, що дозволяє людині з відповідним обладнанням виявити їх", – йдеться в матеріалі.





Нобелівська премія з фізики 2026. Джерело: The Nobel Prize

Уперше Френсіс Халзен представив своє бачення цього питання в 1988 році. Незабаром вчений отримав підтримку інших дослідників, і лише через кілька років було проведено попередні випробування датчиків у льоду.

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У матеріалі пояснили, що космічні нейтрино з надзвичайно високими енергіями трапляються дуже рідко, тому для спостереження достатньої кількості зіткнень потрібен величезний об'єм льоду. IceCube охоплює цілий кубічний кілометр і був завершений у 2011 році. Дослідники невдовзі виявили перші нейтрино високої енергії, а через кілька років змогли опублікувати своє відкриття нейтрино, які повинні походити далеко за межами нашої Сонячної системи. Пошук джерел нейтрино у Всесвіті міг розпочатися всерйоз.

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"Френсіс Халзен очолив міжнародну команду дослідників та інженерів, які надали нам фантастичний інструмент. Його наполегливість та наукове бачення проклали шлях для нового виду астрономії", – зазначив Марк Пірс, голова Нобелівського комітету з фізики.

Нобелівську премію з фізики присуджено Френсісу Хальзену. Джерело: Сторінка NobelPrize в соцмережі Х

Нобелівська премія

Альфред Нобель створив премію, яка б відзначала відкриття, що принесли найбільшу користь людству. У 1895 році він підписав заповіт і залишив значну частину свого статку на створення премії та подальшого Нобелівського фонду, який ніс відповідальність за виконання намірів заповіту.

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Нобелівська премія присуджується щороку з 1901 року в галузі фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та миру, а в 1968 році було додано премію з економічних наук.

Відповідно до інструкцій, залишених Нобелем у його заповіті, різні незалежні установи, що присуджують премії, обирали лауреатів Нобелівської премії в кожній категорії протягом понад століття.

Альфред Нобель спеціально призначив установи, відповідальні за вибір лауреатів кожної премії.

У статуті Нобелівського фонду зазначено, що сума премії може бути порівну розділена між двома роботами, а якщо робота була створена двома або трьома особами, премія присуджується їм спільно. Сума премії максимум може бути розділена між трьома особами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Нобелівську премію з фізіології та медицини цього року присуджено вченим Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за їхні відкриття щодо світлозалежних іонних каналів та оптогенетики. У клінічній медицині дослідники використовують метод оптогенетики у спробах відновити зір у людей з порушеннями зору.