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Названо лауреата Нобелівської премії миру

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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Названо лауреата Нобелівської премії миру
Нобелівська премія

У п'ятницю, 9 жовтня Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреата Нобелівської премії миру. Нею стала Наванетем "Наві" Піллей за її зусилля з просування миру та міжнародного права.

Про обрання переможця оголосили на офіційній сторінці Нобелівського комітету в Х. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня 2026 року в Осло.

Названо лауреата Нобелівської премії миру

Нобелівськоу премію миру отримала Наванетем "Наві" Піллей. Джерело: x.com/NobelPrize

Піллей послідовно домагалася відповідальності держав і їхніх лідерів за порушення прав людини та підтримувала тих, хто постраждав від насильства та збройних конфліктів. Її багаторічна діяльність стала вагомим внеском у захист міжнародного права та утвердження його принципів.

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"Її видатна кар’єра нагадує нам про необхідність підтримувати, зміцнювати та розширювати глобальне верховенство права. Відданість Наві Піллей справедливості та людській гідності є джерелом надії та натхнення для всіх, хто прагне створити більш мирний світ", – наголосили у Нобелівському комітеті.

Названо лауреата Нобелівської премії миру

Наванетем "Наві" Піллей. Джерело: x.com/NobelPrize

Що відомо про цьогорічну переможницю

Наванетхем "Наві" Піллей народилася 23 вересня 1941 року в Дурбані, провінція Наталь, Південно-Африканський Союз. Вона має індійське, тамільське походження та обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008–2014 роках.

У 1967 році Піллей стала першою небілою жінкою в провінції Наталь, яка відкрила власну юридичну практику. Вона захищала учасників боротьби проти апартеїду, а також викривала випадки застосування тортур і репресій з боку влади.

Згодом Піллей стала першою небілою жінкою, призначеною суддею Верховного суду Південно-Африканської Республіки. Крім того, вона працювала суддею Міжнародного кримінального суду та очолювала Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди.

Хто отримав Нобелівську премію миру у 2025 році

Нагадаємо, у 2025 році премію миру отримала опозиційна політична діячка з Венесуели Марія Коріна Мачадо. Жінку нагородили "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Одним із претендентів на нагороду був президент США Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про власну участь у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він наголошував, що сприяв завершенню семи воєн, завдяки чому, на його думку, заслуговує на цю нагороду.

Кандидатуру Трампа висували кілька країн, серед яких – Ізраїль, Пакистан та Камбоджа. Однак, за даними букмекерів, шанси американського політика на перемогу становили 6%.

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреата Нобелівської премії в галузі літератури за 2026 рік. Нею стала канадська письменниця Енн Карсон. Комітет відзначив Карсон "за її сміливий та винахідливий творчий доробок, який у грайливому діалозі з класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури".

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