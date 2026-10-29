Найкраща обробка перед зимою: як обрізати герань за правилом 3-5-7

Герань, або пеларгонія, може радувати пишним цвітінням протягом багатьох років, якщо правильно підготувати її до холодів. Восени рослина нерідко втрачає листя, а її пагони стають довгими, тонкими та слабкими.

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Як пише Deccoria, виправити ситуацію допоможе спеціальна техніка обрізування за правилом 3-5-7, яка сприяє формуванню густого куща. Важливо лише правильно виконати процедуру та забезпечити квітці відповідні умови зимівлі.

Чому герань втрачає листя та витягується

Найпоширенішою причиною погіршення стану пеларгонії восени є нестача сонячного світла. Рослина потребує хорошого освітлення, тому зі скороченням світлового дня її пагони починають витягуватися. Водночас нижнє листя жовтіє, поступово засихає та опадає.

Ситуацію погіршує надто висока температура в приміщенні. Якщо взимку герань стоїть біля батареї, де температура перевищує 15 градусів, вона може продовжувати активно рости. Проте через недостатнє освітлення нові пагони формуються слабкими та непропорційно довгими.

Негативно впливає на рослину й неправильний полив. Надлишок вологи може спричинити загнивання коренів, особливо за низької освітленості. Натомість тривале пересихання ґрунту змушує герань скидати старе листя, щоб зберегти вологу для молодих пагонів.

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Як обрізати герань за правилом 3-5-7

Метод 3-5-7 передбачає послідовне обрізування та прищипування пагонів. Його головна мета – стимулювати пробудження сплячих бруньок і формування нових бічних гілочок, завдяки яким кущ стає густішим.

Кожна цифра у назві техніки позначає окремий етап догляду.

3 – кількість вузлів, які потрібно залишити. На кожному основному здерев'янілому пагоні відраховують від основи три здорові вузли зі сплячими бруньками. Стебло обрізають трохи вище третього вузла. Це допомагає обмежити надмірний ріст у висоту та створює умови для розвитку бічних пагонів.

На кожному основному здерев'янілому пагоні відраховують від основи три здорові вузли зі сплячими бруньками. Стебло обрізають трохи вище третього вузла. Це допомагає обмежити надмірний ріст у висоту та створює умови для розвитку бічних пагонів. 5 – відстань від бруньки до місця зрізу. Обрізування проводять приблизно за 5 мм над брунькою, бажано під кутом близько 45 градусів. Похилий зріз допомагає воді стікати, не затримуючись на його поверхні. Краще вибирати бруньку, спрямовану назовні куща, щоб нові гілочки не загущували його середину.

Обрізування проводять приблизно за 5 мм над брунькою, бажано під кутом близько 45 градусів. Похилий зріз допомагає воді стікати, не затримуючись на його поверхні. Краще вибирати бруньку, спрямовану назовні куща, щоб нові гілочки не загущували його середину. 7 – орієнтир для подальшого прищипування. Коли після зимового спокою молоді бічні пагони відростуть і сформують приблизно сім вузлів, їхні верхівки можна обережно прищипнути. Це стримує подальше видовження стебел і стимулює розгалуження.

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Для обрізування потрібно використовувати гострий і продезінфікований секатор або ніж. Водночас правило 3-5-7 варто сприймати як практичну схему, а не універсальну вимогу: інтенсивність обрізування залежить від сорту, віку та стану рослини.

Як доглядати за геранню після обрізування

Після видалення значної частини пагонів пеларгонії потрібно набагато менше води. Через зменшення кількості листя волога випаровується повільніше, тому звичний режим поливу може спричинити загнивання коренів.

Ґрунт слід зволожувати помірно, лише після часткового підсихання. Горщик найкраще поставити у світле, прохолодне приміщення з хорошою вентиляцією, захищене від морозу. Для зимового спокою багатьох пеларгоній підходить температура приблизно 5–12 градусів.

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У цей період також не варто активно підживлювати рослину. Добрива починають вносити навесні, коли герань відновить ріст і сформує нове листя. Для цього підійде збалансоване підживлення для квітучих кімнатних рослин.

Важливо враховувати, що після осіннього обрізування герань не обов'язково почне активно розгалужуватися вже за кілька тижнів. За прохолодної зимівлі розвиток нових пагонів може відновитися лише навесні. Саме тоді стане помітним результат правильно проведеної процедури, а рослина поступово сформує компактний, густий кущ, готовий до нового сезону цвітіння.

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