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Навіть за умов припинення вогню: жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку Росії

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
243
Навіть за умов припинення вогню: жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку Росії
Керівник МВА Ярослав Шанько попередив херсонців про ворожі провокації. Фото ілюстративне. Джерело: Facebook Ярослава Шанька

Російська окупаційна армія може зірвати локальне перемир'я в Херсонській області незважаючи на те, що режим припинення вогню зберігався від 27 жовтня. В інформаційному просторі противника почали з'являтися повідомлення, які можуть бути підготовкою підґрунтя для можливих провокацій.

Про це попередив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. У суботу, 31 жовтня, на своєму Telegram-каналі він заявив, що загарбники здатні використати подібні "інформаційні приводи" для припинення режиму тиші.

Часткове перемир'я було оголошене вночі 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 неділі, 1 листопада.

"Однак провокативні меседжі у ворожих медіа вже присутні", – зауважив очільник МВА.

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"Навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому закликаю жителів Херсонської громади завтра, 1 листопада, бути особливо пильними й обережними", – звернувся посадовець до цивільних.

Він порадив людям уникати місць масового скупчення, реагувати на тривоги, утриматися від відвідування "червоних зон" і районів із підвищеними ризиками.

Шанько попросив відповідально поставитися до власної безпеки, не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Навіть за умов припинення вогню: жителів Херсона попередили про можливі провокації з боку Росії

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram Ярослава Шанька

Як писав OBOZ.UA:

– Під час так званого перемир'я вдалося організувати гуманітарну місію в окупованому місті Олешки. Цьому сприяло посередництво першої леді США Меланії Трамп. Українська делегація доїхала до населеного пункту 30 жовтня, щоб допомогти місцевим жителям і евакуювати охочих. Того ж дня відправилися автобуси з людьми, які вирішили виїхати з Олешок.

– Мирні жителі міста повернулися на підконтрольну Україні територію через Росію та Білорусь. Люди перетнули кордон на Чернігівщині.

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Війна в УкраїніПеремир'я в УкраїніУкраїнаХерсонОлешки
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