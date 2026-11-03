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Навіщо в СРСР у пилососах були два отвори для шланга: здогадатися важко

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
102
Навіщо в СРСР у пилососах були два отвори для шланга: здогадатися важко
Сучасні пилососи теж розпилюють рідину, але вже не для побілки. Джерело: Maskot

Побутова техніка, виготовлена в СРСР, здатна збити сучасну людину з пантелику. Наприклад, якщо ви коли-небудь бачили старий радянський пилосос, то могли помітити, що він має два отвори, до яких підходить один і той же шланг.

Але навіщо йому ще один патрубок, адже збирання пилу відбувається в однонаправлено? Як з’ясував OBOZ.UA, другий отвір працював у протилежному напрямку – він не всмоктував, а видував повітря. І в господарстві це могло бути справді корисно.

Наприклад, режим видування міг діставати пил із важкодоступних закутів, після чого його легко було зібрати, переставивши шланг. Але основна функція другого отвору полягала в інакшому – його використовували для побілки стін та стелі.

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Деякі радянські пилососи комплектували спеціальною насадкою-розпилювачем, за допомогою якої можна було наносити відповідний засіб на поверхні ще й робити це відносно рівномірно. Для цього на банку з вапняним розчином установлювали розпилювач, під'єднували до нього шланг, а сам шланг вставляли у вихідний отвір пилососа. Потік повітря захоплював розчин і розпилював його на поверхню. Так замість пензля чи щітки для побілки використовували звичайний побутовий прилад. А довжина його шлангу дозволяла діставати до самої стелі.

До речі, деякі сучасні пилососи теж мають функцію розпилення рідини. Але використовується вона інакше. Побілку стін вапном вже давно ніхто не використовує, адже вона непрактична, стирається і бруднить речі. Нові моделі пилососів, в тому числі і роботів, розпилюють воду, щоб самостійно мити поверхні. У таких моделях чиста вода або мийний розчин подається через спеціальну насадку на поверхню, а потім разом із розчиненим брудом всмоктується назад у резервуар для брудної води. Причому так можна чистити і тверді покриття, і, скажімо, килими чи м’які меблі. Тож стара технологія нікуди не зникла, її вдосконалили і використовують досі, але вже для інших потреб.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому сік в СРСР продавати у трилітрових скляних банках.

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