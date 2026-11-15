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Навіщо в СРСР у будівлях робили стіни із склоблоків: причина не в красі

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
183
Навіщо в СРСР у будівлях робили стіни із склоблоків: причина не в красі
В СРСР у будівлях робили стіни із склоблоків. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У радянські часи в школах, лікарнях, басейнах, під'їздах та на підприємствах часто можна було побачити незвичайні стіни із зеленуватих скляних квадратів. Вони пропускали світло, але майже не дозволяли розгледіти, що відбувається по інший бік. Такі конструкції стали однією з характерних деталей радянської архітектури, хоча їх використовували зовсім не заради краси.

Насправді склоблоки мали одразу кілька практичних переваг, які робили їх зручним рішенням для громадських і промислових будівель. Чому цей матеріал набув популярності в СРСР та навіщо ним замінювали звичайні вікна, розповідає OBOZ.UA.

Для чого в СРСР використовували склоблоки

Головним призначенням склоблоків було забезпечення природного освітлення без втрати приватності. На відміну від звичайного віконного скла, вони мали рельєфну поверхню, яка розсіювала світло та спотворювала зображення.

Завдяки цьому приміщення залишалося освітленим, але люди ззовні не могли чітко побачити, що відбувається всередині. Це було особливо зручно для роздягалень, басейнів, душових, лікарень та сходових кліток.

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Крім того, скляні перегородки дозволяли використовувати денне світло в місцях, де звичайні вікна були незручними або непотрібними.

Цікаво, що склоблоки не були радянським винаходом. Подібні будівельні матеріали почали застосовувати ще наприкінці XIX століття. Проте саме в СРСР вони набули значного поширення в типовому будівництві.

Чому склоблоки допомагали зберігати тепло

Ще однією важливою перевагою матеріалу була його конструкція. Кожен склоблок складався з двох з'єднаних скляних половинок, між якими залишалася герметична повітряна порожнина.

Цей прошарок зменшував теплопередачу порівняно зі звичайним одинарним склом. Завдяки цьому стіни зі склоблоків могли краще утримувати тепло в приміщенні.

Водночас такі конструкції не були повноцінною заміною цегляним несучим стінам. Їх використовували переважно для перегородок, заповнення прорізів та створення світлопрозорих ділянок будівель.

Особливо практичними склоблоки були в приміщеннях із підвищеною вологістю. Скло не боялося води, не потребувало фарбування та не мало дерев'яних рам, які з часом могли деформуватися.

До того ж суцільна стіна зі склоблоків не мала рухомих деталей, тому за належного монтажу потребувала відносно простого догляду.

Чому радянські склоблоки були зеленими

Характерний зеленуватий відтінок став однією з найвпізнаваніших особливостей радянських склоблоків. Однак такий колір не обов'язково був результатом спеціального фарбування.

Річ у тім, що звичайне скло може містити невелику кількість домішок заліза, які потрапляють до нього разом із сировиною. Саме вони здатні надавати матеріалу зеленуватого забарвлення. Цей ефект особливо добре помітний на товстих скляних виробах. У склоблоках світло проходило крізь дві скляні стінки, тому відтінок міг ставати виразнішим.

Водночас не всі склоблоки були однаковими за кольором. Їхній відтінок залежав від складу матеріалу, товщини скла та освітлення.

Чому склоблоками не замінювали всі вікна

Попри численні переваги, цей матеріал мав і суттєві недоліки. Насамперед склоблоки не можна було відчинити для провітрювання. Тому приміщення з такими стінами потребували окремих вікон або належної вентиляційної системи.

Іншим обмеженням була відсутність повноцінного огляду. Через рельєфну поверхню людина не могла милуватися краєвидом чи спостерігати за тим, що відбувається надворі.

Саме тому склоблоки використовували переважно у допоміжних приміщеннях, коридорах, на сходах та в громадських будівлях, де природне освітлення було важливішим за можливість дивитися у вікно.

Сьогодні ці скляні квадрати часто асоціюються з радянською архітектурою. Проте їхнє призначення було цілком раціональним: пропускати денне світло, забезпечувати приватність і створювати довговічні перегородки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому на звичайному радянському посуді вибивали цифри і що вони означали.

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