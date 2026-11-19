У містах, які активно і багато забудовувались у часи СРСР, часом можна помітити будинки з доволі незвичним оформленням фасаду. Його увінчують балкони трикутної форми – часто розташовані в шаховому порядку та розвернуті на 45 градусів.

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Такі балкони були рідкістю для радянської архітектури. До того ж їхнє призначення не завжди зрозуміле мешканцям: засклити такі конструкції складно, а використовувати для сушіння білизни практично неможливо. OBOZ.UA розповідає, як виникла ця ідея і чому вона не прижилась.

Незвичний вигляд таких балконів пов'язаний із традиціями конструктивізму, поширеного в радянській архітектурі у 1920-1930-х роках. У той час архітектори активно експериментували з формами та пропорціями будівель. Вони прагнули поєднати функціональність із виразним дизайном, використовуючи прості геометричні фігури, зокрема трикутники, а також об'ємні елементи, що виступали за площину фасаду. Пізніше, у період масового будівництва хрущовок і брежнєвок, перевагу почали віддавати дешевшим і простішим проєктам, тож простір для архітектурних експериментів суттєво звузився.

Інтерес до незвичайних форм повернувся у 1970-1980-х роках. Архітектори намагалися відійти від одноманітності типової забудови й додавали до будинків нестандартні деталі, зокрема конструкції, розташовані під різними кутами. Трикутні балкони були одним із таких прийомів: вони мали зробити споруди помітнішими та надати їм сучаснішого вигляду.

Попри оригінальний дизайн, у побуті такі балкони незручні. Через незвичну геометрію та обмежену площу їх складно засклити, а повноцінно користуватися ними майже неможливо. На такому майданчику хіба що може поміститися одна людина. Тому найчастіше ці конструкції використовують для встановлення кондиціонерів або просто залишають декоративними елементами фасаду.

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Виходить, що головна мета такого архітектурного рішення – не практичність, а оригінальний зовнішній вигляд. Незвичайні балкони допомагали урізноманітнити монотонний сірий пейзаж радянського міста і зробити типові будівлі менш схожими одна на одну. Втім, робили вони це за рахунок зручності, що складно назвати вдалим рішенням.

Раніше OBOZ.UA пояснював, навіщо в деяких радянських містах на будинках писали велетенські номери.

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