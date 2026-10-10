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Навіщо в СРСР мазали ковзани вазеліном: старий лайфхак

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Навіщо в СРСР мазали ковзани вазеліном: старий лайфхак
Навіщо в СРСР мазали ковзани вазеліном. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Сьогодні після катання ковзани достатньо витерти, висушити й покласти в спеціальні чохли. У СРСР до зберігання зимового інвентарю підходили інакше: леза нерідко покривали тонким шаром вазеліну.

OBOZ.UA розповідає, що робили це не для блиску й не заради дивної побутової традиції. Причина була набагато практичнішою – так метал захищали від корозії.

Для чого був потрібен вазелін

Такий спосіб догляду навіть фігурував в офіційних інструкціях. У документах 1960-х років, присвячених ремонту та зберіганню майна, окремо описували правила догляду за ковзанами.

Після повернення з морозу їх рекомендували не просто витерти один раз. Спочатку з лез прибирали сніг і вологу одразу після катання, а приблизно через 15–20 хвилин процедуру повторювали.

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У цьому був сенс. Холодний метал, потрапляючи в тепле приміщення, поступово нагрівається, і на його поверхні знову осідають дрібні краплі води. Саме вони могли залишитися непоміченими після першого витирання. Особливо ретельно ковзани готували до тривалого зберігання.

Якщо попереду була перерва на кілька тижнів або зимовий сезон уже закінчувався, леза рекомендували змащувати технічним вазеліном. Він утворював на металі тонку жирну плівку, яка ізолювала його від вологи.

Без такого захисту звичайна сталь могла поступово вкриватися плямами іржі, особливо якщо ковзани зберігали у вологому приміщенні, коморі чи гаражі.

Подібний принцип застосовували й до іншого металевого спорядження: перед довгим зберіганням поверхню покривали мастилом, яке не давало волозі контактувати зі сталлю.

Чи є сенс робити так сьогодні

Сам метод не став неправильним – просто з’явилися зручніші альтернативи.

Сучасні ковзани після катання також необхідно добре просушувати. Для лез використовують спеціальні захисні засоби, легкі оливи та м’які тканинні чохли, які вбирають залишки вологи.

Крім того, сьогодні частину полозів виготовляють із нержавіючої або стійкішої до корозії сталі, тому вони потребують менш ретельної консервації.

Втім, принцип залишився незмінним: головний ворог леза – волога. Саме тому старий спосіб із вазеліном був цілком логічним і для свого часу дуже практичним.

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