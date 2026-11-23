Коли ми кажемо про ядерний вибух на території України, то одразу пригадуємо катастрофу на Чорнобильській АЕС навесні 1986 року. Однак це він був не першим. Так 9 липня 1972 року поблизу селища Хрестище на Харківщині вперше на території нашої держави, яка тоді входила до складу СРСР, здійснили промисловий ядерний вибух.

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Того дня на глибині 2483 метри під землею підірвали ядерний заряд потужністю 3,8 кілотонни. Операцію проводили під приводом ліквідації витоку газу, однак її наслідки виявилися катастрофічними для місцевих жителів. Детальніше про інцидент розповів Інститут національної пам’яті.

Найбільше газове родовище Європи

У 1960-х роках на Харківщині в Машівсько-Шебелинському газоносному районі відкрили Західно-Хрестищенське газоконденсатне родовище. За результатами розвідки з'ясувалося, що воно належить до найбільших у Європі: запаси газу оцінювали приблизно у 300 мільярдів кубометрів. Тому буріння експлуатаційних свердловин розпочали майже відразу після завершення розвідувальних робіт. Наприкінці 1971 року на родовищі вже працювали 17 свердловин, хоча більшість із них експлуатували в надзвичайно складних умовах: внутрішньопластовий тиск сягав 400 атмосфер.

Того ж року під час буріння свердловини № 35 сталася помилка, через яку почався масштабний витік газу. Щоб запобігти його детонації та вибуху, газ вирішили підпалити. Над свердловиною здійнявся величезний вогняний стовп заввишки в кілька десятків метрів, який не згасав цілий рік. Через значні економічні втрати радянська влада вирішила застосувати інший метод – підземний ядерний вибух. Подібну практику на той час уже використовували на газових родовищах Узбецької та Туркменської радянських республік.

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"Мирні ядерні вибухи"

План передбачав таку послідовність дій: до аварійної свердловини прокладали підземний хід, у ньому розміщували термоядерний заряд, а після вибуху порода мала зміститися і перекрити отвір, через який виходив газ. Такий спосіб ліквідації аварій не був новим. У межах радянської програми "Мирні ядерні вибухи для народного господарства", що діяла з 1965-го до 1980 року, на території СРСР провели загалом 124 ядерні підриви.

Радянське керівництво охоче звітувало про ці досягнення, адже за допомогою таких операцій нібито вдавалося розв'язувати господарські проблеми. Проте існувала й інша причина їхнього проведення. У період Холодної війни та гонки озброєнь військовим було потрібне випробування ядерної зброї, яке давало б змогу вивчати вплив так званого мирного атома на людей і довкілля. Саме ця потреба значною мірою й зумовила активне використання ядерних вибухів для господарських потреб.

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В обстановці абсолютної секретності

Як розповідав в інтерв'ю Суспільному кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Євген Малий, для ліквідації витоку на Хрестищенському родовищі існували й інші способи, які не передбачали використання ядерної зброї. Однак зупинилися саме на вибуху, оскільки хотіли заодно перевірити, як ядерний заряд вплине на розташований поблизу населений пункт.

"Підрозділи, які охороняли місцевість, де виконувався цей вибух, – це були КДБшники не з території Української Радянської Соціалістичної Республіки, а з Росії – з Москви, з інших міст", – розповів Євген Малий. За його словами, українців не допустили до проєкту, оскільки вони були проти того, щоб виконувати цей вибух. "І цікавий момент, що російські фізики були "за". Бо вони планували писати наукове дослідження для того, щоб захистити дисертацію на теми, пов’язані з підземним ядерним вибухом", – додав учений.

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Таємну операцію назвали "Факел". Її проведення тримали в повному секреті, а дозвіл на вибух погодили на найвищому рівні: відповідні документи підписали генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв і голова Ради міністрів СРСР Олексій Косигін.

Підготовчі роботи зайняли приблизно чотири місяці. Місцевих жителів Хрестища та сусіднього селища Першотравневе (нині Мирне) про запланований вибух ніхто не попередив. Людям лише наказали виконувати розпорядження силовиків, які відповідали за проведення операції.

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Помилка в розрахунках

Ядерний заряд мали підірвати о 10-й годині ранку 9 липня 1972 року. Перед цим жителів Хрестища та Першотравневого, розташованого менш ніж за кілометр від аварійної свердловини, змусили залишити свої домівки. Людей вивели на відкриту місцевість – у поле на околицях селищ. Жодних пояснень вони не отримали й не знали, чого очікувати після вибуху та чи вціліють їхні будинки.

Після підриву заряду на поверхні відчули два сильні поштовхи. Вогняний стовп над свердловиною згас приблизно на 20 секунд, а потім на висоті близько кілометра з'явився характерний для ядерного вибуху гриб. Суміш газу та породи піднялася більш ніж на кілометр угору.

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Євген Малий вважає, що експеримент провалився через неправильні розрахунки. Потужності заряду не вистачило, щоб зрушити породу і перекрити підземний отвір, зате вибух виявився достатньо сильним, аби завдати серйозної шкоди навколишнім населеним пунктам і людям. Унаслідок вибуху пошкодилося житло: у будинках повибивало вікна, потріскалися стіни, а навколишні ґрунти та вода зазнали радіоактивного забруднення. Місцевим жителям дозволили повернутися додому вже через пів години після підриву. Проте відновлення будинків у Хрестищі та Першотравневому державним коштом тривало понад рік, а підвищена захворюваність на рак давалася взнаки ще десятиліттями. Не пережили експерименту і тварини: загинули всі кури, кози та бджоли, яких дослідники заздалегідь розмістили в спеціальних зонах на різній відстані від місця вибуху.

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Не вибухом єдиним

Зрештою газовий факел вдалося загасити без застосування ядерної зброї. Навколо аварійної свердловини бульдозерами викопали котлован діаметром 200 метрів, а в ґрунті зробили отвори, через які закачували важкі розчини. Вони й допомогли приборкати полум'я. Після цього до свердловини проклали трубу та заварили її, остаточно усунувши витік.

Сам ядерний експеримент, утім, залишився засекреченим. Влада приховала не лише подробиці операції, а й сам факт використання ядерного заряду. Місцевим жителям навіть не пояснили, що саме вибухнуло неподалік від їхніх домівок. Вони продовжували жити на забруднених територіях, обробляти землю та пити воду з місцевих криниць, не знаючи про небезпеку.

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Про Хрестищенський експеримент із так званим мирним вибухом почали відкрито говорити лише після проголошення незалежності України. Водночас українську частину архівних матеріалів повністю відкрили лише після 2014 року, коли розпочалася Війна за Незалежність України. Проте навіть зараз в українських архівах зберігається далеко не вся інформація про цю подію: основна частина документів залишається в Москві. Російська імперія й досі ретельно приховує свідчення власних злочинів.

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