Лавровий лист зазвичай використовують для приготування супів, соусів та інших страв. Проте ця ароматна рослина здавна має особливе значення в народних віруваннях. Її вважають символом удачі, захисту та добробуту. Існує навіть незвичайний ритуал, для якого кілька лаврових листків кладуть під подушку перед сном.

Відео дня

Як пише Maison & Travaux, згідно з народними повір'ями, три лаврові листки під подушкою можуть символізувати захист від негативної енергії та залучення спокою в оселю. Цю практику також пов'язують із деякими сучасними уявленнями про феншуй.

Що означає лавровий лист під подушкою

У багатьох культурах лавр символізував перемогу, успіх і захист. Ще в античні часи лавровими вінками нагороджували переможців змагань та видатних діячів.

Згодом рослині почали приписувати й містичні властивості. Зокрема, виникло повір'я, що лаврове листя здатне оберігати людину від негативного впливу та допомагати відновлювати душевну рівновагу. Саме тому деякі люди залишають його під подушкою на ніч. Вважається, що такий символічний оберіг сприяє спокійним сновидінням та захищає від тривожних думок.

Особливе значення має кількість листків. У цьому ритуалі рекомендують використовувати саме три, адже число три в різних духовних традиціях пов'язують із гармонією, рівновагою та цілісністю.

Як правильно провести ритуал із лавровим листом

Достатньо звичайного сушеного лаврового листя, яке продається в продуктових магазинах.

Послідовність дій проста:

Виберіть три цілі, чисті та добре висушені лаврові листки. Покладіть їх у невеликий мішечок із натуральної тканини, щоб вони не кришилися. Перед сном помістіть мішечок під подушку так, щоб він не заважав відпочинку. Приділіть кілька хвилин розслабленню та спробуйте зосередитися на приємних думках.

РЕКЛАМА

За народними уявленнями, саме спокійна атмосфера перед засинанням є важливою частиною ритуалу.

Водночас листя не варто використовувати, якщо його запах викликає подразнення або дискомфорт.

Чи справді лавровий лист допомагає краще спати

Попри популярність цієї традиції, наукових доказів того, що лаврове листя під подушкою покращує сон, захищає від негативної енергії або приносить удачу, немає.

Проте сам процес підготовки до сну може мати заспокійливий ефект. Якщо людина щовечора приділяє кілька хвилин відпочинку, відволікається від повсякденних турбот і налаштовується на сон, це може допомогти їй розслабитися.

Головні історії дня

Для якісного нічного відпочинку значно важливіше дотримуватися регулярного режиму сну, провітрювати спальню, підтримувати комфортну температуру та обмежувати використання гаджетів перед засинанням.

Отже, три лаврові листки під подушкою – насамперед символічний народний ритуал, а не перевірений спосіб боротьби з безсонням. Сприймати його варто як цікаву традицію, а не як лікувальний засіб.

Як писав OBOZ.UA, деякі звички можуть відганяти достаток та притягувати дух бідності в дім. Зокрема, існували прикмети про те, коли не варто рахувати гроші та планувати витрати.