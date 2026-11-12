На початку 80-х наш відділ Укрчерметавтоматики впроваджував автоматизовану систему розкрою смуги на прокатному стані дрібносортного цеху Макіївського металургійного комбінату (ММК). На основі малої ЕОМ СМ-1!

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Мародерство у менталітеті

До чого тут мародери? До того, що цех був німецьким, трофейним. Його вивезли із переможеної Німеччини. Ось постанови ДКО (Державний комітет оборони), які можуть стосуватися стану: № 7610 2 березня. Постанова. Про вивезення прокатних станів та електропечей з німецьких заводів "Герміненхютте" та "Пресверке" у м. Лабанд. №7766 9 березня. Постанова. Про вивезення двох прокатних станів з німецького заводу "Андреасхютте" акціонерного товариства "Ферейніхте Обершлезіше Хюттенверке".

Я вже писав про це (Стаття "Грабіж Німеччини"), чому знову згадав? Тому що репарації та контрибуції накладають після війни, їх розміри обумовлюються, а подібний "вивіз" вважається пограбуванням та мародерством. Те, що мародерство поставлене з розмахом, на державну ногу лише посилює ситуацію – див. заголовок. Про те й мова, який народ, така й країна.

Збудило згадати те давнє пограбування відео британського каналу Sky News, який висвітлював гуманітарну операцію в Олешках: російські військові не лише перекидали сили, підвозили снаряди та ховали техніку, а й крали гуманітарну допомогу. Не мені вам розповідати про тотальне мародерство росіян в Україні 2022-23 років, потім їм стало не до того.

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Тут слід зазначити, що традиція пограбувань вони давня, багатовікова, і мало кого дивує карикатура 1854 року у паризькому журналі "Шаріварі" про мародерство російської армії у Валахії. Я навіть помістив в англійський переклад своєї книги "Синоп – піррова перемога". Але грабували росіяни і раніше. Можна навіть сказати, що Російська імперія була побудована на систематичному пограбуванні сусідніх земель та народів. Власне, саме цьому по суті присвячена відома книга Олександра Еткінда "Внутрішня колонізація. Імперський досвід Росії".

Головні історії дня

А подвиг на написання цього матеріалу нещодавній повчальний пост Злати Рапп-Гервалдиене (Zlata RappGervaldiene) у Фейсбуці. Наводжу його.

"Принципи російської армії

У зв'язку з постійними дискусіями, хто за що воює, це питання легко розглянути в історичній площині. Наприклад, у європейських арміях було те, до чого з глибокою зневагою ставилися російські владики: маркитанти та маркітантки.

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Адже що потрібно солдатові на війні, крім приладдя, що полегшує його побут? Розслабитися і зняти стрес, що відбувалося за допомогою алкоголю, що купується у маркітанток і, зрозуміло, жіноча увага, яка так само купувалась. Все це, як не дивно для багатьох, дисциплінувало армію та привчало до певної культури поведінки, до думки, що за товар треба платити і поводитися поважно. Абсолютно немислимим було б накинутися на жінку вдесятьох і розтерзати її до непритомності.

У російській бравій армії, яка зневажає подібні дива у вигляді оплати послуг, справа була зовсім інакша. Петро I, який створив регулярну армію, ввів деяку ясність у питаннях поведінки на захоплених територіях: "Когда город или крепость штурмом взяты будут, тогда никто да не дерзает хотя вышнего или нижняго чина, церкви, школы или иные духовные домы, … без позволения и указу грабить".

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Тим не менш, тут ми бачимо два ключові поняття. По-перше, заборона на грабіж поширюється лише на школи та духовні установи. Друге: навіть їх не можна грабувати без дозволу. Хто ж завадить такий дозвіл дати?

Перспектива пограбувань та насильства були основною рушійною силою російської армії. Заради чого ще битися рекруту, покликаному від сохи на довічну службу? А за Петра I вона була саме довічною і лише пізніше скорочена до 25 років. За абстрактну Батьківщину, яка регулярно змінюється в межах? За царя-батюшку?

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До речі, дуже характерний епізод, який стався під час Семирічної війни. Після чотирьох років битви з Пруссією, коли війська Російської імперії вже стояли біля Берліна, новий цар Петро III, який обожнював імператора Фрідріха, наказує розвернутися на 180 градусів і, розірвавши союз з австрійцями, воювати вже не за них, а проти, і не проти Пруссії. І що ви вважаєте, відбулася революція? Адже солдати в цій війні втрачали бойових товаришів, терпіли негаразди, їх поранило і нівечило. Це мало відбуватися не просто так, а за щось. Чи має у них бути якась патріотична ідея? Чи не так? Але ж ні. Революції не сталося.

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Зате дуже популярною була думка полководця Суворова, викладена пізніше у книзі "Наука перемагати". Ось який стимул він дає солдатам: "Візьміть місто все ваше. Візьміть фортецю – все ваше". І вони брали, грабували, вбивали та ґвалтували. Про "подвиги" суворовських молодців збереглася колосальна кількість спогадів, що у Польщі, що у Туреччині. А. Петрушевський у своїй книзі "Генералісимус князь Суворов" розповідає: наші солдати кричали: "Ніякого їм пардону", – і знищували всіх, хто траплявся під руку.

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Прочитавши статут Петра Великого щодо недоторканності духовних закладів, типу церков, тепер ми можемо звернутися до документів. Цитувати всі матеріали з грабежів та інших розбоїв його армії було б стомливим і просто зайвим, тому я пропоную на розгляд найцікавіші цитати з Вітебського літопису під час перебування цього міста у підпорядкуванні Речі Посполитої:

"Въ лѣто 1704 Царь взялъ Нарву (Ruchodziew), потерявъ немало войска. По взятіи, велѣлъ всѣхъ вырѣзать.

Лѣта 1708. Царь Петръ Алексѣевичъ выжегъ городъ Витебскъ мѣсяца сентября семнадцатаго дня.

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Въ лѣто 1708 капитанъ Salawow съ 5 000 конныхъ казаковъ и калмыковъ, мѣсяца сентября двадцать восьмого дня, выжегъ цѣлый Витебскъ: замки, городъ, ратушу, лавки, Узгорье, Заручевье, Задунавье, четыре костела, двѣнадцать церквей, а зъ Зарѣчья взялъ выкупъ 600 талеровъ битыхъ.

Этотъ же злодѣй съ злодѣями казаками передъ тѣмъ выжегъ Могилевъ, Быховъ, Дубровну, Оршу и Кадинъ, не пощадивъ, ни господскихъ дворовъ и никого.

Въ лѣто 1708, въ мѣсяцѣ ноябрѣ, чрезъ Витебскъ шло 300 казаковъ съ капитаномъ Мерлинымъ, который взялъ съ мѣщанъ выкупъ 600 талеровъ."

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Отже, виявляємо чергові подвиги славетних російських богатирів. Передбачувана різанина мирного населення, пограбування.

Але чи обмежувалися чи не стиснуті культурою поведінки солдати лише терором чужого їм населення? Зрозуміло, що ні. Під час воєн це набувало жахливих форм, але й мирний час нічого хорошого чекати не доводилося."

Росія незмінна

Злата почала свою посаду з маркітанток. Так, вони до певної міри окультурювали вояк, не давали їм оскотинитися аж до скону. Але в російській армії цей інститут не прижився, а постачали її завжди погано. Як і зараз. Наведемо цитати з листів солдатів, які облягали бідну Нарву.

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"А стаим мы под Ругодивом четвертую неделю и помираем холодною и голодною смертию: хлебы стали дорогие, копеяшной хлеб покупаем по два алтына. И ты пожалуй, батюшко Степан Прокофьевич, будет тебе возможно самому побывать, и ты привези мне шубу какую-нибуть, да рубашку с порткам, да упоки хорошие или черевики, вскоре, не мешкав. А буде самому невозможно, и ты с кем-нибуть пришли, крепко нужно, да хлеба хотя на гривну денег, а я здесь денги все заплачу".

"Пожалуй, батюшко, купи нам харчу: снетков, да заспы, да толокна, по чему-нибудь, да будет добудешь сухарей, и ты, пожалуй, пришли, сколко добудешь. А денег мы к тебе послали з братом рубль десеть денег. А чешо не достанет, и ты, пожалуй, своими заплати и ко мне отпиши, а я здесь з братьи зберу да к тебе тотчас отошлю. А денги мы послали к тебе с тем же мтеским мужиком. Да пожалуй, батюшко, купи мне сапоги жилецкие попространней. Да пришли, пожалуй, рубашку, да портки, да шубу. А хотяшь у нас всем в полку скудно, толко я, многогрешной, не тужу о своем домашнем житии".

Окопні листи російських солдатів, 1701 рік, облога Нарви (Ругодіва). Із Державного архіву Швеції.

Стабільність.

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