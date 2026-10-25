"Наступна сходинка для розвитку": історія оборонця Маріуполя Михайла Вернигори

Оборонець Маріуполя Михайло Вернигора, який пережив тяжке поранення, ампутацію руки та російський полон, отримав власну квартиру від "Серця Азовсталі" – проєкту Ріната Ахметова.

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Михайло розпочав військову службу у 2007 році, а з 2014-го брав участь у захисті України на Донеччині. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Маріуполі, де перебував на плановій ротації. Разом із п’ятьма побратимами військовий утримував позиції під інтенсивними артилерійськими обстрілами противника.

4 квітня 2022 року під час вуличних боїв Михайло отримав тяжке кульове поранення, внаслідок якого було роздроблено ліктьовий суглоб. Його евакуювали до підземного шпиталю на території "Азовсталі", де лікарі ампутували йому ліву руку. Попри власне поранення, захисник допомагав іншим важкопораненим військовим.16 травня 2022 року разом з іншими оборонцями Маріуполя Михайло за наказом командування вийшов у російський полон. Його утримували в колонії в Оленівці. Після 43 днів неволі, 29 червня 2022 року, військового звільнили під час обміну важкопоранених захисників.

Після повернення Михайло пройшов тривале лікування та реабілітацію, зокрема фізичне й психологічне відновлення. Він також взяв участь у реабілітаційній програмі разом із дружиною та двома дітьми. Згодом захисник повернувся до військової служби та почав допомагати побратимам, які пережили полон і потребували підтримки в адаптації до життя після пережитого. Михайло Вернигора, який пережив тяжке поранення, ампутацію руки та російський полон, отримав власну квартиру від "Серця Азовсталі"

"Я думаю, квартира кардинально змінить моє майбутнє. Це буде новий крок, наступна сходинка для мого подальшого розвитку", – розповів Михайло Вернигора.

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Після тривалої реабілітації та підготовки до протезування Михайло також отримав нову біонічну руку за програмою "Здоров’я". Протез реагує на скорочення м’язів, що робить руку максимально функціональною Така комплексна підтримка допомогла військовому продовжити фізичне відновлення та реалізовувати подальші життєві плани.

У серпні 2026 року Національна гвардія України розповіла про подальший шлях Михайла Вернигори. На той момент він уже мав звання полковника та обіймав посаду помічника командувача НГУ з питань ветеранської політики. Військовий займався супроводом захисників і захисниць, які повернулися з полону, допомагаючи їм у соціалізації та адаптації.Для "Серця Азовсталі" важливо не лише допомагати оборонцям Маріуполя долати наслідки поранень і полону, а й створювати можливості для їхнього подальшого розвитку. Власне житло, повернення до професійної діяльності, підтримка родини та нові життєві цілі стають важливими складовими цього шляху. Саме в цьому полягає суть посттравматичного зростання – переходу від реабілітації до самореалізації, що сьогодні є ключовим напрямом роботи організації.

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