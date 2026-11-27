У сучасних передпокоях відкриті настінні гачки дедалі частіше замінюють шафами із дверцятами. За фасадами ховають куртки, пальта, сумки та інші речі, завдяки чому коридор має охайніший вигляд і здається менш захаращеним. Особливо це актуально для вузьких приміщень, де важливо заощаджувати простір.

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Про таке рішення в оформленні передпокоїв пише видання Dnevno.hr. У матеріалі пояснюють, як облаштувати місце для зберігання верхнього одягу й аксесуарів так, щоб усе необхідне було під рукою, але не залишалося на видноті.

Чому відкриті гачки поступаються шафам

Настінні вішалки дають змогу швидко зняти куртку чи пальто, однак мають і недолік: коли на них висять одразу кілька пальт, шарфи та сумки, усе це займає чимало місця на стіні. У вузькому коридорі такий нагромаджений одяг особливо впадає в око й створює відчуття безладу.

Шафа з дверцятами дає змогу сховати верхній одяг та аксесуари від сторонніх очей. При цьому все необхідне залишається біля входу. Усередині можна передбачити штангу для плічок, полиці та гачки – залежно від того, які речі потрібно зберігати.

Варто подбати й про те, щоб меблі гармонійно поєднувалися з оздобленням передпокою. Якщо шафа займає значну частину стіни, її фасади можна підібрати в тон стін. Тоді вона не виділятиметься на загальному тлі, а змінювати решту інтер'єру не знадобиться.

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Де розмістити шафу та як підібрати її розміри

Якщо у передпокої є ніша, її можна облаштувати під місце для верхнього одягу. Для цього достатньо встановити всередині полиці та штангу для плічок, а отвір закрити дверцятами. Так вдасться використати заглиблення в стіні й не захаращувати коридор додатковими меблями.

Якщо ніші немає, шафу можна поставити біля вільної стіни. У вузькому коридорі доречно встановити компактну модель або замовити меблі за індивідуальними розмірами.

Обираючи шафу, важливо правильно визначити її глибину. Усередині має вистачати місця навіть для об'ємного зимового пальта, яке повинно вільно висіти на плічках і не заважати зачиняти дверцята.

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Також потрібно врахувати простір для відчинення розпашних дверей: вони не повинні впиратися в сусідню стіну чи інші меблі.

Як організувати зберігання одягу та аксесуарів

Внутрішнє наповнення шафи варто продумати так, щоб для кожної категорії речей було відведене окреме місце. Це полегшить пошук потрібного перед виходом із дому.

Куртки та пальта вішають на штангу. Під довгим одягом потрібно залишити достатньо вільного місця, щоб його поділ не торкався полиці.

вішають на штангу. Під довгим одягом потрібно залишити достатньо вільного місця, щоб його поділ не торкався полиці. Сумки можна розмістити на окремій полиці або повісити на гачки всередині шафи. Так вони не займатимуть місця серед верхнього одягу.

можна розмістити на окремій полиці або повісити на гачки всередині шафи. Так вони не займатимуть місця серед верхнього одягу. Шапки, шарфи та рукавички зручно зберігати разом. Аксесуари, якими користуються щодня, краще покласти на нижчі, легкодоступні полиці, а ті, що потрібні рідше, – на верхні.

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Так кожна річ матиме своє місце, а передпокій залишатиметься охайним. При цьому верхній одяг та аксесуари будуть під рукою, але не висітимуть на видноті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як облаштувати передпокій за японським принципом генкан. Це спеціальна зона біля входу, де знімають взуття, щоб не розносити бруд, пісок і вологу по всьому будинку. Для її облаштування використовують вологостійке покриття, килимки та окремі місця для зберігання взуття.