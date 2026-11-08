Наслідки російських обстрілів: Зеленський доручив розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з енергопостачанням та відновлювальними роботами на Дніпропетровщині, також йшлося про ситуацію в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах. Окрему увагу приділено роботі транспортної системи Києва в умовах нинішніх викликів.

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Глава держави доручив премʼєр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та достатнього резерву автобусів для столиці. Також уряд має підготувати заходи підтримки безперебійної роботи наземного транспорту у випадку збоїв у роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро. Про це повідомив глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ситуація з наземним транспортом у Києві в умовах відключень світла

Окремо під час селекторної наради говорили про виклики в Києві. За словами Зеленського, премʼєр-міністр Сергій Корецький, секретар РНБО Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

"Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва", – зазначив Зеленський.

За його словами, важливим є те, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

Зеленський зазначив, що доручив премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва.

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Ситуація на Дніпропетровщині

Окремою темою на селекторній нараді була ситуація з електроенергією на Дніпропетровщині. Зокрема, там тривають відновлювальні роботи після ударів цієї доби, внаслідок російських обстрілів без світла в області залишались понад 600 тисяч абонентів.

"Дніпро, Павлоград, Камʼянське, інші міста та громади області. На піку відключень без електрики було більш ніж 600 тисяч абонентів – люди, підприємства, критична інфраструктура", – написав глава держави.

Він зазначив, що подача електрики поступово відновлюється, й подякував усім ремонтним бригадам, кожному енергетику та всім задіяним службам.

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Також на селекторній нараді були доповіді щодо ситуації в Харкові, Запоріжжі, інших прифронтових громадах.

І окремо йшлося про завдання для МЗС України та дипломатичної команди Офісу президента напередодні міжнародних заходів наступних тижнів.

"Готуємо нові пакети енергетичної підтримки для України та додаткові фінансові інструменти, щоб підтримати українців цієї зими", – йдеться в повідомленні.

Що передувало

У ніч на 8 листопада на Дніпропетровщині Росія знову масовано атакувала енергетику. Через обстріли пошкоджено важливі енергооб’єкти області. Енергетики наголосили, що ремонтні роботи ускладнюються повторними атаками.

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Унаслідок чергового обстрілу понад 600 тисяч людей залишилися без електрики в Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходили на роботу від генераторів.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, найбільш пошкоджена інфраструктура у Дніпровському та Кам’янському районах.

Внаслідок ворожих обстрілів 8 листопада Дніпро знову опинився без світла та води. Відключення почалися вночі, а через знеструмлення тягових підстанцій припинив роботу й електротранспорт. Це вже другий масштабний блекаут в обласному центрі за останні два тижні. Вранці люди шукали, де запастися питною водою та зарядити телефони й павербанки. Біля водних кіосків вишикувалися черги: містяни купували воду у великих ємностях, щоб вистачило на найближчі дні.

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Міський голова Борис Філатов повідомив, що роботу каналізаційної системи вдалося стабілізувати. На лівому березі воду подають за допомогою генераторів, тоді як на правому над відновленням водопостачання працюють енергетики.

Росія продовжує атакувати мости

Нагадаємо, країна-агресорка Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, після влучання кількох російських ракет рух через міст перекрито в обох напрямках. На мосту працювали співробітники комунальних служб і спецтранспорт.

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У зв'язку з перекриттям руху через Північний міст у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Згідно з мапою, водіям легкових автомобілів потрібно повернути праворуч поблизу торгового центру, об'їхати цю ділянку у зворотному напрямку та виїхати на Подільський мостовий перехід.

Для вантажного транспорту організували місце для розвороту на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Звідти водії мають їхати у зворотному напрямку та повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю, 8 листопада, у Києві частково відновили рух Північним мостом, який тимчасово працював з обмеженнями. Відтепер ним зможуть користуватися автобуси, а також легкові автомобілі, однак доступність смуг залежатиме від напрямку руху. Перед ухваленням рішення науковці провели технічне обстеження мосту.