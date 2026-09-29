Хочеться сказати вам щось життєствердне, але не фальшиве.

Відео дня

Наша війна завжди йшла по синусоїді. Ми на піку, вони на піку, ми знову на піку. В липні більшість з нас відчували піднесення від грандіозного роз..бу мідлстрайками. Ми були на піку. Зараз ми подавлені і розгублені через роз..б, влаштований нам реактивними шахедами. Вони на піку. Але незабаром це зміниться.

Попереду дуже багато поганих новин. Орки розпочали додаткову мобілізацію, в бюджет закладають на 30% більше на війну, нас чекає складна зима, партнери не можуть виконати свої зобов'язання, ніхто не дає ракети петріот... Але давайте чесно визнаємо – це все ми маємо кожен рік цієї огидної війни. Кожен рік вони мобілізують людей, збільшують витрати, кожен рік нам важко пройти зиму, кожен рік ми маємо битись за кожну додаткову одиницю техніки і додатковий мільярд на допомогу. Не виключено, що НАБУ випустить ще один новий сезон своїх плівок. Все це відбувається постійно.

І тим не менше, наступає час, коли ми їм робимо роз...б. Буде ще більше новин позитивних з фронту, де Третій корпус провів вражаючу операцію, і число полонених значно більше, чим вже озвучено. В найближчі тижні виросте відсоток збиття реактивних шахедів, до грудня виросте число наших діпстрайків і уражень. Кінець – кінців партнери закриють свої зобов'язання, як і робили це в попередні роки. Я навіть впевнений, що до кінця року вирішиться проблема Ірану і нарешті знову впаде ціна на нафту.

РЕКЛАМА

Ми вистоювали, знаходили сили, креативили і влаштовували черговий роз..б оркам. Так буде і цього разу.

Давайте підтримувати більше один одного. Зрештою, у нас і немає нікого іншого, окрім нас самих.

Головні історії дня

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...