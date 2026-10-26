"Наша мрія здійснилась": історія оборонця Маріуполя Олександра Гавришенка

Оборонець Маріуполя, нацгвардієць Олександр Гавришенко, який пережив тяжке поранення, ампутацію ноги та російський полон, отримав підтримку від "Серця Азовсталі" – проєкту Ріната Ахметова, спрямованого на допомогу захисникам Маріуполя та їхнім родинам у відновленні після пережитого.

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Від початку повномасштабного вторгнення Олександр захищав Маріуполь. Разом із побратимами він тримав оборону міста, а згодом перебував на території заводу "Азовсталь", який став одним з останніх осередків українського опору.

Під час оборони військовий зазнав тяжкого поранення, внаслідок якого втратив ногу.Після поранення Олександр також пережив російський полон. Згодом йому вдалося повернутися в Україну та возз'єднатися з родиною. Проте житло сім'ї залишилося в окупованому Маріуполі, тому після повернення одним із найважливіших питань стало облаштування нового дому.

У грудні 2023 року захисник отримав власну квартиру на Київщині в межах програми "Вдома". Житло було облаштоване з урахуванням потреб родини, щоб Олександр, його дружина та дитина могли розпочати новий етап життя в комфортних умовах.

"Наша мрія здійснилася. В цій квартирі все продумано, є все необхідне для нашої сім’ї, для дитини. Хочу висловити слова подяки Рінату Ахметову за можливість отримати цю оселю. Я та моя сім'я втратили житло в Маріуполі. І власна квартира нам була дуже потрібна", – розповів Олександр Гавришенко.

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Для "Серця Азовсталі" важливо не лише допомагати оборонцям Маріуполя долати наслідки поранень і полону, а й підтримувати їхній подальший шлях. Після війни, втрати здоров'я чи дому людині важливо знову відчути опору, бути поруч із родиною, будувати власні плани та бачити можливості для майбутнього. Саме в цьому полягає суть посттравматичного зростання – шляху від реабілітації до самореалізації, який сьогодні є ключовим напрямом роботи організації.

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