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"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,1 т.
"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя
Ігор Симчич із позивним "Вітер" син легендарного сотенного Української повстанської армії Мирослава Симчича. Джерело: Скриншот

Старший лейтенант Збройних сил України Ігор Симчич із позивним "Вітер" – син легендарного сотенного Української повстанської армії Мирослава Симчича, відомого як "Кривоніс". Сьогодні він служить у 3-й окремій штурмовій бригаді 3-го армійського корпусу та продовжує боротьбу за незалежність України, яку свого часу вів його батько.

Про свою родину, радянське дитинство, шлях до українського національного руху та військову службу Симчич розповів Новинарні. Він також поділився спогадами про батька, який значну частину життя провів у радянських таборах, та пояснив, як його боротьба вплинула на власний життєвий вибір

Яким було дитинство сина сотенного УПА

Ігор Симчич народився та виріс у Запоріжжі. Його батько після звільнення з ув'язнення не міг оселитися в західних областях України, тому переїхав до Запоріжжя, де познайомився з майбутньою дружиною. Коли Ігорю було три роки, Мирослава Симчича знову заарештували.

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''Наша мета – велика Україна!'' Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя

Ігор Симчич з батьками. Джерело: Скриншот

Через це хлопчик ріс переважно без батька. Родина підтримувала зв'язок із ним під час побачень у місцях ув'язнення, однак про багато речей Ігор дізнавався лише згодом. Удома сім'я спілкувалася українською, проте на вулиці панувала російська мова.

За словами Симчича, у Запоріжжі він зростав у радянському інформаційному середовищі, де про повстанців розповідали страшилки. Зокрема, "бандерівців" зображували як жорстоких людей, які нібито нападали на мирних жителів. Справжню історію боротьби УПА він почав усвідомлювати вже в підлітковому віці.

''Наша мета – велика Україна!'' Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя

Мирослав Симчич після другого арешту. Джерело: Скриншот

Від національного руху до Збройних сил

Після навчання в інституті Симчич повернувся в Україну та оселився в Коломиї. У 1989 році він долучився до національного руху, брав участь у заходах на підтримку української мови та незалежності, а згодом вступив до кількох патріотичних організацій.

Одного разу чоловіка затримала міліція в Косові за синьо-жовтий прапор, із яким він ішов після греко-католицького богослужіння. Тоді українська символіка ще не була легальною в СРСР. Після скарги до прокуратури йому повернули прапор та особисті речі.

''Наша мета – велика Україна!'' Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя

Ігор Симчич із позивним "Вітер". Джерело: Скриншот

Згодом Симчич здобув юридичну освіту, займався громадською та політичною діяльністю, а також брав участь у Майданах. Зрештою він вирішив долучитися до Збройних сил України. За його словами, він уже п'ятий рік служить у війську.

Яку мету батько передав наступному поколінню

Нині Ігор Симчич – старший лейтенант і заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу в 3-й окремій штурмовій бригаді 3-го армійського корпусу. Він відповідає за моральний стан військовослужбовців і бойовий дух підрозділу.

Чоловік наголошує, що не вважає своє походження підставою для особливого ставлення. Водночас він пам'ятає слова батька про те, що боротьба за Україну має продовжуватися наступними поколіннями.

"Наша мета – Велика Україна", – сказав Симчич, згадуючи переконання Мирослава Симчича.

''Наша мета – велика Україна!'' Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя

Ігор Симчич із позивним "Вітер". Джерело: Скриншот

За його словами, батько розумів, що може загинути в боротьбі, але прагнув побачити незалежну державу. Коли Україна здобула незалежність, він був щасливий і вважав, що тепер молодше покоління має втримати та розвинути досягнуте.

Сам Ігор Симчич переконаний, що українці мають усвідомлювати спільну відповідальність за майбутнє країни. Він закликає суспільство не залишатися осторонь війни та допомагати війську.

Як писав OBOZ.UA, молодший син українського дисидента Степана Хмари добровільно долучився до лав Збройних сил України. За словами його зятя, скрипаля Василя Попадюка, 23-річний Тарас прагнув потрапити на фронт ще від перших днів повномасштабного вторгнення.

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