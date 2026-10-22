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Наш єдиний пріоритет – обороноздатності армії: Порошенко передав військовим чергову допомогу та і привітав з рекордним знищенням окупантів

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
78
Наш єдиний пріоритет – обороноздатності армії: Порошенко передав військовим чергову допомогу та і привітав з рекордним знищенням окупантів
Порошенко передав на фронт чергову партію допомоги. Джерело: eurosolidarity.org

Збройні Сили України встановили рекорд – за добу відмінусували 2 250 окупантів. Це означає, що наше військо міцно тримає фронт, стримуючи ворога. І Путін не зможе підкорити Україну, допоки українці мають таку силу – свою армію.

Про це сказав Петро Порошенко під час зустрічі із представниками підрозділів, які отримали чергову партію техніки та обладнання. Він привітав Сили оборони з рекордним знищенням окупантів.

Наш єдиний пріоритет – обороноздатності армії: Порошенко передав військовим чергову допомогу та і привітав з рекордним знищенням окупантів

Порошенко під час зустрічі із представниками підрозділів, які отримали чергову партію допомоги. Джерело: eurosolidarity.org

"путін хоче переконати нас, що Україна втомилася від війни й не здатна тримати удар російських військ. Що українська економіка знекровлена, а ми не можемо фінансувати власну армію. Що партнери втомилися від України й поступово припиняють її підтримувати. Усе це – брехня. Бо єдиний, хто втомився від України – це путін. Він застряг і не знає, що з нею робити. Наше завдання – показати йому шлях у всім відомому напрямку", – вважає Петро Порошенко.

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"Сьогодні Збройні Сили України встановили рекорд за кількістю знешкоджених російських окупантів – 2 250 за добу. Це означає, що наше військо здатне стримувати ворога та забезпечувати життєздатність країни", – наголосив пʼятий Президент.

Наш єдиний пріоритет – обороноздатності армії: Порошенко передав військовим чергову допомогу та і привітав з рекордним знищенням окупантів

Українські захисники отримали допомогу від Фонду Порошенка майже на 15 млн грн. Джерело: eurosolidarity.org

19 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, Повітряних Сил і Сил територіальної оборони отримали допомогу від Фонду Порошенка майже на 15 млн грн. Це контейнерні прально-душові комплекси на базі причепів, багі, квадроцикли "Мураха" та мобільні пилорами для облаштування позицій.

Наш єдиний пріоритет – обороноздатності армії: Порошенко передав військовим чергову допомогу та і привітав з рекордним знищенням окупантів

Українські військові отримали  від Фонду Порошенка квадроцикли «Мураха». Джерело: eurosolidarity.org

"Наше військо міцно тримає фронт. І ми не повинні мати жодного іншого пріоритету, крім посилення обороноздатності армії. "Європейська Солідарність" буде боротися за підвищення грошового забезпечення військових і виділення 500 мільярдів гривень на оборонний сектор у бюджеті на 2027 рік. Це кошти, які мають працювати на українське військо, а не марнуватися на роздуті зарплати чиновників і відосики", – вважає Порошенко.

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.

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