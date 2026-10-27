Народження дитини або догляд за близькими: коли нова ситуація в родині дає право на відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація, а питання отримання або продовження відстрочки від призову залишаються одними з найактуальніших для військовозобов’язаних громадян. Різні сімейні обставини можуть вплинути на право не бути мобілізованим, але сам по собі факт зміни сімейних обставин не гарантує автоматичного звільнення від служби.

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Конкретна життєва ситуація має суворо відповідати критеріям, закріпленим у нормативно-правових актах. OBOZ.UA розповідає, коли нова ситуація в сім’ї дає право на відстрочку.

Хто має право на відстрочку за сімейними обставинами

Народження дитини, зміна складу сім’ї або необхідність здійснювати постійний догляд за близькою людиною справді можуть вплинути на відстрочку. Однак сам по собі факт зміни сімейних обставин не гарантує автоматичного звільнення від служби.

Право на відстрочку за законом за наявності відповідних підстав і документів можуть отримати такі категорії громадян:

Багатодітні батьки. Громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Одинокі батьки. Розглядаються ситуації, коли військовозобов’язаний самостійно виховує та утримує дитину за наявності чітко передбачених законом підстав (наприклад, рішення суду, свідоцтво про смерть другого з батьків тощо).

Виховання дитини з інвалідністю. Особи, на утриманні та вихованні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи (за дотримання всіх умов, установлених законодавством).

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Догляд за хворими або літніми родичами. Особи, які здійснюють постійний догляд за близькою людиною (родичем), якщо підтверджено медичну необхідність такого догляду та немає інших працездатних членів сім’ї, зобов’язаних за законом здійснювати його.

Що робити, якщо сімейний стан змінився

У разі зміни сімейного стану військовозобов’язаному слід діяти послідовно. Насамперед необхідно ретельно перевірити, чи підпадає нова сімейна ситуація під дію статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Також потрібно сформувати повний пакет офіційних документів і довідок (свідоцтва про народження, медичні висновки МСЕК/ЛКК, рішення органів опіки або суду тощо), що вичерпно підтверджують факт і законність підстав.

Подати підготовлену заяву та документи до ТЦК і СП. Якщо відстрочку вже було оформлено раніше на іншій підставі, її необхідно переоформити з урахуванням нових обставин. Конкретний перелік документів безпосередньо залежить від індивідуальної ситуації. Сама по собі подія – чи то народження дитини, чи хвороба родича – не є автоматичною підставою для відстрочки, доки її офіційно не підтверджено та не приведено в повну відповідність до вимог закону.

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Нагадаємо, станом на жовтень 2026 року в Україні не планують знижувати мінімальний мобілізаційний вік нижче 25 років. Також влада поки не збирається запроваджувати обов’язкову призовну службу для жінок.

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