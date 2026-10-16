Мільярдні статки з українських надр під час війни, розкішне життя в Європі та безперешкодний контроль над львівськими родовищами – саме так виглядає бізнес-імперія ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яку він дбайливо переписав на своїх доньок! Поки сам ексчиновник, який запам’ятався рекордним хабарем у 6 мільйонів доларів керманичам антикорупційних органів, переховується за кордоном, його доньки – Анна та Каріна Злочевські – стали офіційними фасадними власницями ключових газових активів країни. Саме через їхнє ТОВ "Парі Нафтогаз" родина втікача зараз блокує відкритий аукціон і фактично забирає собі державне Стинавське нафтогазове родовище на Львівщині.

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Схема, яку реалізував сімейний клан Злочевських, вражає своєю зухвалістю. Формально засновниками ТОВ "Парі Нафтогаз" виступає кіпрський офшор Semigin Holdings Limited, а кінцевими бенефіціарами – самі сестри Злочевські. Проте всі юридичні рішення, що ухвалювалися навколо спецдозволу № 5398, вказують на єдиний центр управління. Ще восени 2021 року, готуючись до чергових перерозподілів ринку, з материнської компанії Злочевського ТОВ "Парі" було виділено нову юридичну особу – "Парі Нафтогаз", куди відразу "перекинули" стратегічну ліцензію на Семигинівське родовище. Далі доньки ексміністра через серію внутрішньогрупових угод за схемою № 15-К/П скуповували самі у себе геологічні дані та сейсморозвідку від фірми "Геоюніт", аби юридично розірвати зв’язок між спецдозволом і реальною інформацією про глибину залягання пластів.

Найцинічніше в цій історії – як саме родина Злочевського використовує "дірку" в документах, створену чиновниками Держгеонадр за часи Романа Опімаха. У липні 2022 року, коли в країні тривала повномасштабна війна, для компанії Анни та Каріни Злочевських видали новий бланк дозволу, з якого раптово "випали" всі обмеження щодо глибини видобутку. Хоча за офіційним протоколом ДКЗ поклади Семигинівського родовища знаходяться на глибині 3605-4540 метрів, родина Злочевського, користуючись відсутністю цифр у бланку, заявила свої права й на вище розташоване Стинавське родовище (2800–3600 м). Коли державна "Укрнафта" після анулювання ліцензії підсанкційного розробника попросила виставити Стинавську ділянку на прозорий торг, саме наявність "безлімітної" ліцензії доньок Злочевського стала формальним приводом відмовити державі.

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Жоден свідомий спостерігач не повірить, що 30-річні доньки ексміністра самостійно вибудовують подібні багатоходові юридичні комбінації, купують геофізичні дані та маніпулюють межами родовищ на Львівщині. Це класична родинна ширма, за якою Микола Злочевський продовжує керувати своїм газовим видобутком. Більше того, цей клан вже має багатий досвід "роботи" з правоохоронними органами: свого часу саме через дивну забудькуватість прокурорів САП, які пропустили строки оскарження, компанії Злочевських ("Парі", "Техноресурс", "Надрагаз") зберегли свої спецдозволи. Подейкують, що зараз, коли СБУ оцінює річні збитки держави від оборудки на Стинавському родовищі у понад 1 мільярд гривень, гінці від родини Злочевських вже активно шукають "виходи" на силовиків, аби пом’якшити позицію спецслужб і залишити за собою безкоштовний видобуток 43 тонн нафти та 68 тисяч кубометрів газу щодня.

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