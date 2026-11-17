У Житомирській області прикордонники викрили адміністратора закритої групи в месенджері, метою якої було допомагати окремим особам ухилятися від мобілізації. У ній поширювали інформацію про пересування та роботу військовослужбовців ТЦК та інших складових Сил оборони, зокрема прикордонних нарядів.

Відео дня

Також у цій групі публікували розташування стаціонарних і виїзних постів у прикордонному районі Житомирщини. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

В ході документування протиправної діяльності чоловіка було встановлено понад 20 епізодів несанкціонованого поширення зазначеної інформації.

Адміністратора групи викрили співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 9-му прикордонному загону ГВЗВВБ "Центр" разом з іншими правоохоронцями. Було проведено низку обшуків, під час яких вилучили речі та матеріали, які підтверджують протиправну діяльність.

Фігуранту кримінального провадження повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Також встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності.

Як повідомляв OBOZ.UA, за десять місяців 2026 року українські прикордонники затримали 10 490 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Найбільше таких випадків зафіксували у Чернівецькій області – 4152 затримання.

Головні історії дня