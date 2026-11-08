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На Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчиться

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
741
На Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчиться
Магнітна буря на Землі у листопаді 2026 року. Ілюстративне фото. Джерело: magnific.com

Сьогодні, 8 листопада, геомагнітна активність на Землі підвищиться і може досягти рівня G1. Збурення, ймовірно, зберігатимуться і 9 листопада, а 10 листопада ситуація має поступово стабілізуватися.

Такі дані наводить Meteoagent. Прогноз на найближчі три доби також опублікував Центр прогнозування космічної погоди NOAA (США).

Якою буде геомагнітна активність найближчими днями

За прогнозом NOAA на 8–10 листопада, найбільша геомагнітна активність очікується саме сьогодні, 8 листопада. У цей день можливі бурі рівня G1, а також є ймовірність їх посилення до G2 – помірного рівня. Підвищена активність, імовірно, збережеться і 9 листопада.

Прогнозовані показники на кожен із трьох днів:

  • 8 листопада – Kp може досягти 5 (G1), водночас не виключене посилення до G2.
  • 9 листопада – максимальне очікуване значення Kp становить 5 (G1).
  • 10 листопада – геомагнітна активність має знизитися, а Kp не перевищуватиме 3,67.
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Отже, до 10 листопада геомагнітні збурення мають поступово слабшати.

Що означають показники K-індексу та G-шкали

Інтенсивність геомагнітних збурень оцінюють за допомогою K-індексу, який має значення від 0 до 9. Що вищий індекс, то сильніше збурення магнітного поля Землі.

Для класифікації магнітних бур NOAA використовує окрему G-шкалу з п'ятьма рівнями:

  • G1 (незначна) – можуть виникати невеликі коливання в роботі електромереж, а полярні сяйва спостерігаються у високих широтах поблизу полюсів.
  • G2 (помірна) – можливі локальні перебої з електропостачанням, полярні сяйва можуть бути видимими ближче до середніх широт.
  • G3 (сильна) – можливі порушення в роботі супутників і навігаційних систем, полярні сяйва можуть спостерігатися у середніх широтах.
  • G4 (дуже сильна) – значно зростає навантаження на енергосистеми, можливі перебої та відключення електроенергії.
  • G5 (екстремальна) – найвищий рівень геомагнітної активності, за якого можливі масштабні порушення в роботі електромереж і супутників.

Отже, прогнозований Kp 5 відповідає слабкій магнітній бурі G1 за класифікацією NOAA.

Як магнітні бурі впливають на Землю та самопочуття

Сильні геомагнітні збурення можуть впливати на роботу технологічної інфраструктури. Зокрема, вони здатні спричиняти:

  • додаткове навантаження на трансформатори та лінії електропередач, що в окремих випадках призводить до перебоїв з електропостачанням;
  • зниження точності GPS та інших супутникових навігаційних систем;
  • порушення короткохвильового радіозв'язку, особливо у полярних регіонах;
  • збільшення опору атмосфери для супутників на низькій навколоземній орбіті через розширення її верхніх шарів;
  • появу полярних сяйв на широтах, де зазвичай їх не видно.

Окремий напрям досліджень – можливий вплив геомагнітної активності на самопочуття людей. Деякі статистичні спостереження вказують на зв'язок між такими збуреннями та частотою головного болю, коливаннями артеріального тиску, порушеннями сну й серцево-судинними подіями.

Водночас наявність такого зв'язку не означає, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють ці проблеми зі здоров'ям. Їхній можливий вплив на організм досі вивчають, тому результати таких досліджень не можна вважати медичним діагнозом або рекомендацією щодо лікування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в листопаді очікується ще кілька періодів посилення геомагнітної активності. Зокрема, 17–18 листопада K-індекс може підвищитися до 4. Водночас у решту днів місяця суттєвих збурень не очікується – геомагнітна обстановка переважно залишатиметься спокійною або слабко збуреною.

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