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На Закарпатті свідок Єгови відмовився від мобілізації і поплатився: як покарали

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
630
На Закарпатті свідок Єгови відмовився від мобілізації і поплатився: як покарали
На Закарпатті чоловік відмовився їхати до військової частини

На Закарпатті чоловік через релігійні переконання відмовився їхати до військової частини. Він пояснював, що віра Свідків Єгови не дозволяє йому носити зброю та військову форму, і просив замінити службу на цивільну.

Однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки ув'язнення. Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду.

Деталі справи

Як встановив суд, чоловік переїхав на Закарпаття у березні 2022 року. На військовому обліку він перебував із квітня того ж року. У травні 2024-го пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У грудні 2024 року військовозобов’язаному мали вручити повістку на відправлення до військової частини. Однак 16 грудня він відмовився її отримувати та підписувати відповідні документи.

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Своє рішення пояснив тим, що є членом релігійної організації Свідків Єгови, а його переконання не дозволяють проходити військову службу.

Чоловік заявляв, що не відмовляється від громадянських обов’язків перед державою, але хоче замінити військову службу на невійськову. Він також наголошував, що не може носити військову форму, брати до рук зброю та виконувати накази командування.

У суді обвинувачений не визнав провини. Він розповів, що належить до релігійної громади з 2021 року, а після переїзду на Закарпаття допомагав переселенцям шукати житло, перевозити гуманітарну допомогу та виконувати фізичну роботу. Один зі свідків захисту підтвердив, що чоловік регулярно відвідував релігійні зібрання та дотримувався переконань Свідків Єгови.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд врахував висновок Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року. Згідно з ним, релігійні переконання не звільняють громадян від обов’язку проходити військову службу за призовом під час мобілізації. Законодавство передбачає альтернативну службу замість строкової, але не встановлює такої можливості для мобілізованих.

Водночас Верховний Суд наголошував, що релігійні переконання людини мають враховуватися під час проходження військової служби. Зокрема, сумлінного відмовника не можна примушувати виконувати накази, пов’язані з носінням або використанням зброї.

Прокурор просив призначити чоловікові чотири роки позбавлення волі, тоді як обвинувачений та його захисник наполягали на виправданні. Суд визнав провину доведеною та призначив покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів після отримання його копії.

На Закарпатті свідок Єгови відмовився від мобілізації і поплатився: як покарали

Рішення суду. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, Черкаський окружний адміністративний суд розглянув позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік намагався оскаржити висновок ВЛК, яка визнала його придатним до служби в певних підрозділах, попри діагноз "епілепсія". Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову.

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