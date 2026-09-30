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На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ

На Закарпатті, на в’їзді до Тячева, 30 вересня, сталася смертельна ДТП на контрольному посту Державної прикордонної служби. Тут вантажівка зіткнулася з чотирьма легковими автомобілями, які перебували на посту.

В результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це розповіли журналіст Віталій Глагола та поліція області.

Як це було

"Водій вантажівки не зупинився перед постом і на швидкості влетів у легковий автомобіль, який чекав на перевірку документів. Від удару цю машину відкинуло на наступні авто. Загалом фура та перший автомобіль буквально як доміно зіштовхнули ще три легковики", – розповів журналіст.

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На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

За його словами, водій фури "міг відволіктися та не помітити контрольний пост, попри встановлені перед ним попереджувальні знаки".

Що кажуть у поліції

Аварія сталася приблизно о 16:30.

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

"Наразі відомо, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого вʼїхав у попереду стоячий автомобіль "ВАЗ". Далі по інерції відбулося зіткнення з автівками Volkswagen, Honda та Ford", – зазначили у поліції.

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

Від отриманих травм на місці загинув 55-річний водій автівки "ВАЗ", яка була першою з чотирьох протаранених авто.

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

Двоє людей з автомобіля Honda, віком 67 та 54 роки, отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП "не отримали значних ушкоджень", зазначили правоохоронці і додали, що всіх водіїв освідували, і виявилося, що "за кермом вони були тверезими".

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

"Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України", – додали у поліції.

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

ДТП на Закарпатті 30 вересня

Джерело: НПУ

Інші ДТП

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Деснянському районі Києва сьогодні, 30 вересня, сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення машин є постраждалі, яких з понівечених машин діставали рятувальники.

Ще одна жахлива аварія сталася 29 вересня на трасі Київ-Одеса поблизу села Тихий Хутір Уманського району. Там унаслідок зіткнення загинули водій і пасажир легкового автомобіля, ще одна людина отримала допомогу медиків на місці події.

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