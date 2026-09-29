Закарпатський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов батьків прикордонника, який зник безвісти під час виконання бойового завдання. Військову частину зобов’язали повторно розглянути питання про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета. Батьки просили визнати протиправною бездіяльність прикордонного загону та виплатити їм рівними частками 50% належної синові винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №153.

Як прикордонник зник безвісти

У червні 2026 року батьки військовослужбовця звернулися до суду. Вони заявили, що прикордонний загін належним чином не розглянув їхні заяви щодо виплати. На їхню думку, син мав право на винагороду, оскільки проходив службу за контрактом у Державній прикордонній службі України та брав участь у бойових діях.

Чоловіка призвали на строкову службу у 2020 році. У березні 2022-го він уклав контракт із ДПСУ.

17 січня 2025 року під час виконання бойового завдання з ним було втрачено зв’язок унаслідок мінометного обстрілу. Це встановило службове розслідування. Водночас через об’єктивні обставини підтвердити або спростувати його загибель не вдалося.

У березні 2025 року прикордонний загін видав наказ, у якому визначив, що зникнення військовослужбовця пов’язане із захистом Батьківщини під час виконання обов’язків військової служби та ведення бойових дій.

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У квітні 2026 року батьки звернулися до військової частини із заявами про нарахування та виплату винагороди за постановою Кабміну №153. У травні їм відповіли, що така винагорода виплачується безпосередньо військовослужбовцю, який уклав контракт і проходить службу в межах відповідного експериментального проєкту.

Батьки з такою відповіддю не погодилися. Вони вважали, що статус зниклого безвісти не може бути підставою для позбавлення сина гарантованої державою виплати, а право на частину його грошового забезпечення мають члени сім’ї.

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Чому батьки вимагали виплату

Позивачі наполягали, що одноразова винагорода є частиною грошового забезпечення військовослужбовця. Тому, якщо через зникнення безвісти він не може сам отримати належні йому кошти, за передбачених законом умов право на відповідну частину виплати мають реалізувати члени сім’ї.

Батьки також зазначали, що військова частина не спростувала факту укладення сином контракту, його участі в бойових діях та наявності інших умов для отримання винагороди.

Представник прикордонного загону позов не визнав. Він зазначав, що право членів сім’ї на таку виплату може виникнути після встановлення особи безвісно відсутньою та подальшого оголошення її померлою.

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Що вирішив суд

Розглядаючи справу, суд керувався постановами Кабміну №153 та №884. Постанова №884 визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти.

Суд зазначив, що для отримання винагороди за постановою №153 потрібно підтвердити безпосередню участь військовослужбовця в бойових діях. Також мають бути виконані інші передбачені нею умови – зокрема, щодо проходження служби та укладення контракту у визначений період.

Окремо суд наголосив, що безпосередню участь у боях не можна прирівнювати до інших форм участі в заходах із забезпечення оборони України. Саме особиста участь у бойових діях є підставою для отримання цієї винагороди.

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Суд також не погодився з аргументом військової частини, що порядок, визначений постановою №884, не поширюється на таку виплату. За висновком суду, він охоплює також одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Водночас суд встановив, що прикордонник не мав дружини та дітей і не залишив особистого розпорядження на випадок полону чи зникнення безвісти. За таких обставин 50% його грошового забезпечення мають виплачуватися визначеним законом членам сім’ї рівними частками, зокрема батькам.

Однак прикордонний загін не перевірив усіх обставин, необхідних для призначення винагороди. Зокрема, не встановив кількість днів безпосередньої участі військовослужбовця в бойових діях і не визначив, чи є підстави для відповідної виплати.

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Тому суд не став самостійно визначати право батьків на отримання коштів. Натомість він зобов’язав військову частину повторно розглянути питання про право військовослужбовця на винагороду, врахувати висновки суду та після належної перевірки визначити, чи входить така виплата до складу грошового забезпечення, яке може виплачуватися членам сім’ї відповідно до постанови №884.

У підсумку суд частково задовольнив позов батьків і зобов’язав прикордонний загін повторно розглянути питання про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство оборони України не планує оскаржувати обґрунтовані судові рішення у справах про виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. Водночас рішення ухвалюватимуть індивідуально щодо кожної справи – без апеляції залишатимуть ті з них, де обставини належно підтверджені й немає законних підстав для перегляду рішення.

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